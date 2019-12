ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടക്കാതെ 2464 പോക്സോ കേസുകൾ

പത്തനംതിട്ട ∙ കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമക്കേസുകളിൽ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ച തെളിവുകളിൽ ഫലം വൈകുന്നു. വർഷങ്ങളായി ഫൊറൻസിക് ലാബിലും കെമിക്കൽ ലാബുകളിലുമായി കിടക്കുന്നത് 2464 പോക്സോ കേസുകൾ. ഇതിൽ, 2014 ൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകൾ വരെയുണ്ട്. കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഒരു വർഷത്തിനകം അന്വേഷണവും വിചാരണയും പൂർത്തിയാക്കി വിധി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാണ് പോക്സോ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥ.



2016 മുതൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 2100 കേസുകളിൽ പരിശോധനാ ഫലം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇവയിൽ ഡിഎൻഎ ഫലം വരാതെ 369 കേസുകളാണ്. വസ്ത്രം, മുടി, തുടങ്ങിയവയുടെ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കാൻ 1600 കേസുകൾ. മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, വിഡിയോ, ഓഡിയോ ടേപ്പുകൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കേണ്ട 265 കേസുകളും. 3 കെമിക്കൽ ലാബുകളിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി 150 കേസുകളിലെ ഫലം കിട്ടാനുള്ളത്.

സംസ്ഥാനത്തെ ഫൊറൻസിക് ലാബിൽ മാത്രം 2016 ന് ശേഷം കൊലപാതകം ഉൾപ്പെടെ ഇതുവരെ 25,200 കേസുകളുടെ തെളിവുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് വന്നു. ഇതിൽ 11,535 കേസുകളിലെ തെളിവുകൾ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല.

ലാബുകളിൽ പൊലീസ് നിയമനം: പട്ടികയായി

വിദഗ്ധരുടെ കുറവാണ് പരിശോധനാ ഫലം വൈകാൻ കാരണം. 4 ലാബുകളിലായി 65 പേരുടെ ഒഴിവുണ്ട്. ഒരാൾ ഒരു മാസം 12 കേസുകളിലെ തെളിവുകൾ പരിശോധിക്കണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ. ഒരു കേസിൽ തന്നെ 30–40 തെളിവു സാംപിളുകൾ വരെ അന്വേഷണസംഘം ഹാജരാക്കാറുണ്ട്. ലാബുകളിലേക്ക് പൊലീസിൽ നിന്ന് നേരിട്ടു നിയമനത്തിന് നടപടി പൂർത്തിയായി. ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് 80 പേരുടെ പട്ടിക തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

