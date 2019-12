പൗരത്വ ഭേദഗതി: യുഡിഎഫ് വിപുലമായ പ്രക്ഷോഭത്തിന്

തിരുവനന്തപുരം∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ അതിശക്തമായ സമരപരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ യുഡിഎഫ് നേതൃയോഗം തീരുമാനിച്ചതായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും യുഡിഎഫ് കൺവീനർ ബെന്നി ബഹനാനും അറിയിച്ചു.



‘സേവ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, സേവ് റിപ്പബ്ലിക്’ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി 23 ന് 140 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും മതനിരപേക്ഷതാ കൂട്ടായ്മകൾ സംഘടിപ്പിക്കും. ജനുവരി 6 ന് കൊച്ചിയിലും 7 ന് കോഴിക്കോട്ടും വിപുലമായ മതനിരപേക്ഷതാ സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തും. റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായ ജനുവരി 26 ന് ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണദിനമായി ആചരിക്കും.

കേരളത്തിനും രാജ്യത്തിനു തന്നെയും സന്ദേശം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സർക്കാരുമായി ചേർന്ന് ഒരു സമരപരിപാടി മാത്രമേ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളൂവെന്നു ചെന്നിത്തല അറിയിച്ചു. ശേഷം സ്വന്തം നിലയ്ക്കുളള സമരങ്ങൾ നടത്താമെന്നാണു ധാരണ.

ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ മതനിരപേക്ഷതയായിരിക്കെ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേർതിരിവുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ രാജ്യമെങ്ങും ഉയരുന്ന പ്രതിഷേധം കണക്കിലെടുത്തു നിയമഭേദഗതി പിൻവലിക്കുകയാണു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവെന്ന നിലയിൽ നിയമത്തിനെതിരെ താൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി. സീനിയർ അഭിഭാഷകനായ വി.ഗിരിയെയാണു കേസ് ഏൽപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

ഇന്നത്തെ ഹർത്താൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടിയിരുന്നുവെന്നും യുഡിഎഫ് നേതൃയോഗം വിലയിരുത്തി. പൗരത്വഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ കേരളം ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. ആർക്കും ഭിന്നാഭിപ്രായമില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഹർത്താലിൽ നിന്നു പിന്മാറേണ്ടിയിരുന്നുവെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു

ജനുവരി 26ന് മനുഷ്യച്ചങ്ങലയുമായി എൽഡിഎഫ്

തിരുവനന്തപുരം∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ എൽഡിഎഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനുവരി 26 ന് കാസർകോട് നിന്നു തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു മനുഷ്യച്ചങ്ങല സംഘടിപ്പിക്കും.

റിപ്പബ്ലിക് ദിനം ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ ദിനമായി ആചരിച്ചു കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ മനുഷ്യത്വവിരുദ്ധ നിലപാടുകൾക്കെതിരെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും അണിനിരത്തി മനുഷ്യച്ചങ്ങല സംഘടിപ്പിക്കാനാണു തീരുമാനമെന്നു കൺവീനർ എ.വിജയരാഘവൻ അറിയിച്ചു.

ഈ മാസം 19 ന് ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വാഹനപ്രചാരണ ജാഥകൾ നടത്തും. കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ പൗരത്വഭേഗദതി ബില്ലിനെതിരെ സമഗ്രമായ പ്രചാരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കും. മനുഷ്യച്ചങ്ങലയിൽ യുഡിഎഫ് പങ്കാളികളാകുമെങ്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യും. രാഷ്ട്രീയത്തിനുപരി ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുകയെന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഇതിനുള്ളത്.

അതേസമയം തീവ്രവാദ നിലപാടുകൾ പുലർത്തുകയും വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിനു ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കക്ഷികളെ അകറ്റിനിർത്തും. ഇന്നത്തെ ഹർത്താലിനെ ഇടതുമുന്നണി പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെന്നും വിജയരാഘവൻ വ്യക്തമാക്കി.

English summary: UDF And LDF conducting mass protest against CAA in Kerala