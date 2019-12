ഫാത്തിമ കേസിനൊപ്പം മറ്റ് ഐഐടി മരണങ്ങളും സിബിഐയ്ക്ക്

ഐടിയിൽ മലയാളി വിദ്യാർഥി ഫാത്തിമ ലത്തീഫ് മരിച്ച കേസിനൊപ്പം 2006 മുതൽ ഇവിടെ നടന്ന ദുരൂഹ മരണങ്ങളും സിബിഐ അന്വേഷിക്കും. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനയച്ച നിർദേശത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ, അന്വേഷണം കൈമാറിക്കൊണ്ടുള്ള തമിഴ്നാടിന്റെ ഉത്തരവിൽ ഫാത്തിമ കേസിനെക്കുറിച്ചു മാത്രമാണു പറയുന്നത്.



ഫാത്തിമയുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും മരണങ്ങൾ 2 കേസുകളായാണു വനിതാ ഐജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സിബിഐ ടീം അന്വേഷിക്കുക. കേരള എംപിമാരുടെ നിവേദനം പരിഗണിച്ചാണു കേസ് സിബിഐയ്ക്കു വിടുന്നതെന്നും കേന്ദ്ര നിർദേശത്തിൽ പറയുന്നു.

ഫാത്തിമയുടെ ഫോൺ, ലാപ്ടോപ്, ഐ പാഡ് എന്നിവയുടെ അന്തിമ ഫൊറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് ഇതുവരെ സെൻട്രൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ സംഘത്തിനു ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് ഉടൻ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

English summary: All suicide cases in IIT Madras referred to CBI