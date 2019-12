ഇടുക്കിയിലെ നിയന്ത്രണം: ആശങ്ക പരിഹരിക്കാൻ നടപടിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഭൂവിനിയോഗ – നിർമാണ നിയന്ത്രണ ഉത്തരവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടുക്കിയിലെ കർഷകർക്കും മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ഉയർന്ന ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ നിയമപരമായ പരിശോധന നടത്തുമെന്നും നടപടികൾ വൈകിപ്പിക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ.



മൂന്നാറിനു മാത്രമായി പ്രത്യേകമായ കെട്ടിട നിർമാണച്ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മൂന്നാറിന്റെ സവിശേഷതകൾ കണക്കിലെടുത്ത് ആ പ്രദേശം പ്രത്യേകമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. ഇവിടെ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്കു മൂന്നാറിൽ തന്നെ താമസം ഒരുക്കേണ്ടതില്ല. മൂന്നാറിന് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന സഞ്ചാരികൾ എത്രയാണെന്നു കണക്കെടുത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പാക്കും.

മൂന്നാറിൽ അനധികൃത നിർമാണങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല. ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിന്റെ മൂന്നു ചെയിൻ പ്രദേശത്ത് പട്ടയം നൽകുന്നതിനു നടപടി തുടങ്ങിയതായും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഭൂവിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഓഗസ്റ്റ് 22 നും സെപ്റ്റംബർ 25നും സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ഭൂവിനിയോഗ – നിർമാണ നിയന്ത്രണ ഉത്തരവുകളാണ് ഇടുക്കിയിൽ പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തിച്ചത്. ജില്ലയിലെ 8 വില്ലേജുകളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നിർമാണ നിയന്ത്രണ പരിധി കുറയ്ക്കുന്നതിനു കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ നടത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

തിരുവനന്തപുരം∙ മൂന്നാറിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി, എത്ര വില്ലേജുകൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നതു സംബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഭൂവിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായുള്ള സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

നിലവിൽ 8 വില്ലേജുകളിലാണ് കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് റവന്യു വകുപ്പിന്റെ അനുമതി പത്രം ആവശ്യമായി വരുന്നത്. ഈ നിയന്ത്രണ പരിധി കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ പരിശോധന ആവശ്യമാണ്. ആരാധനാലയങ്ങൾ, ആശുപത്രികൾ, സ്‌കൂളുകൾ മുതലായ പൊതുകെട്ടിടങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക സമീപനം എടുക്കും– മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

1964 ലെ ഭൂപതിവ് ചട്ടപ്രകാരം പതിച്ചു കിട്ടാവുന്ന ഭൂമിയുടെ അളവ് 4 ഏക്കറിൽ നിന്ന് ഒരു ഏക്കറായി ചുരുക്കിയിരുന്നെങ്കിലും, അത് 4 ഏക്കറായി പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. കുടുംബത്തിന്റെ വരുമാന പരിധി ഒരു ലക്ഷം രൂപയായി നിജപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആ നിബന്ധനയും ഒഴിവാക്കി. പത്തുചെയിൻ പ്രദേശത്ത് ദശാബ്ദങ്ങളായി താമസിച്ചു കൃഷി ചെയ്തു വരുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് മൂന്നു ചെയിൻ വിട്ടുള്ള പ്രദേശത്ത് പട്ടയം നൽകുന്നതിന് അനുമതി നൽകിക്കഴിഞ്ഞു.

1993 ലെ ഭൂപതിവ് പ്രത്യേക ചട്ടപ്രകാരം, പട്ടിക വർഗക്കാർ കൈവശം വച്ചുവന്ന ഭൂമിക്ക് പട്ടയം നൽകാൻ നിർദേശം നൽകി. സുപ്രീം കോടതിയുടെ അനുമതി ലഭിച്ച 19,000 ഏക്കർ ഭൂമി ഭൂരഹിതർക്കു നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനു സമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കൃഷിക്കാർ വച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്ന മരം മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതിനു തടസ്സമായ ഉത്തരവുകൾ ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്ക് അസൗകര്യമാണെന്നു കണ്ടെത്തിയതിനാൽ മൂന്നാർ ട്രൈബ്യൂണൽ വേണ്ടെന്നു വച്ചു. സർവേ നമ്പർ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയതു മൂലം പട്ടയ അവകാശികളും ഉടമസ്ഥരും നേരിട്ടിരുന്ന പ്രതിസന്ധി പരിഹരിച്ചു. നീലക്കുറിഞ്ഞി സങ്കേതത്തിന്റെ അതിരുകൾ നിർണയിക്കുന്നതിൽ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനു സർക്കാർ ഇടപെട്ടുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഭൂമി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ഓഗസ്റ്റ് 22 നു പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് കർഷകർക്കും അവിടത്തെ താമസക്കാർക്കും പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളും ജനപ്രതിനിധികളും യോഗത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് നിയമപരമായ പരിശോധന നടത്തുമെന്നും ക്രിയാത്മകമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

കൃഷിക്കായി സർക്കാർ ഭൂമി പതിച്ചു നൽകുന്നതിനുള്ള 1964 ലെ ഭൂപതിവു ചട്ടങ്ങൾക്കും 1993 ലെ പ്രത്യേക ചട്ടങ്ങൾക്കും കാലോചിതമായ ഭേദഗതി ആവശ്യമാണെന്നു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മന്ത്രിമാരായ ഇ.ചന്ദ്രശേഖരൻ, എം.എം. മണി, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല, ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എം.പി, എംഎൽഎമാരായ പി.ജെ. ജോസഫ്, എസ്.രാജേന്ദ്രൻ, പി.സി ജോർജ്, റോഷി അഗസ്റ്റിൻ, ഇ.എസ്. ബിജിമോൾ എന്നിവരും കെ.ജെ.തോമസ്, കെ.കെ.ജയചന്ദ്രൻ (സിപിഎം), ഇബ്രാഹിം കുട്ടി കല്ലാർ, റോയി കെ. പൗലോസ് (കോൺഗ്രസ്), കെ. പ്രകാശ് ബാബു, കെ.കെ.ശിവരാമൻ (സിപിഐ), എം.ടി.രമേശ് (ബിജെപി), ടി.എം. സലിം (മുസ്‌ലിം ലീഗ്), എം.ജെ. ജേക്കബ് (കേരള കോൺഗ്രസ് –എം), ജോണി നെല്ലൂർ (കേരള കോൺഗ്രസ് ജേക്കബ്), എം.കെ. ജോസഫ്, കെ.എം.തോമസ് (ജനതാദൾ എസ്), ഷെയ്ക്ക് പി.ഹാരിസ് (ലോക് താന്ത്രിക് ജനതാദൾ), പി.ജി. പ്രസന്നകുമാർ (ആർഎസ്പി), സലിം പി.മാത്യു (എൻസിപി), സി.വേണുഗോപാലൻ നായർ (കേരള കോൺഗ്രസ് –ബി), ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ്, റവന്യു അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ. വി.വേണു, ലാൻഡ് റവന്യു കമ്മിഷണർ സി.എസ്.ലത, ഇടുക്കി ജില്ലാ കലക്ടർ എച്ച്.ദിനേശൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

English summary: Idukki land issue to be resolved soon: CM