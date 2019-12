പൗരത്വ നിയമം: മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും നുണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നെന്ന് കുമ്മനം

കൊച്ചി ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം സംബന്ധിച്ച് നുണകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു ജനങ്ങളിൽ ആശയക്കുഴപ്പവും ആശങ്കയും ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പ്രതിപക്ഷനേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും പിന്തിരിയണമെന്ന് ഇരുവർക്കുമയച്ച തുറന്ന കത്തിൽ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിയമത്തെക്കുറിച്ചു ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും സ്വന്തം നിലപാട് ജനമധ്യത്തിൽ വിശദീകരിക്കാനും പരസ്യ സംവാദത്തിന് കുമ്മനം ഇരുനേതാക്കളെയും ക്ഷണിച്ചു.

ജനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു കൂടി നേതാക്കൾ ഉത്തരം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന കത്തിൽ 12 ചോദ്യങ്ങളും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ബില്ല് കൊണ്ട് ആർക്കാണ് അപകടമുണ്ടാകുന്നത് ? കേരളീയരായ ഒരാൾക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ? ശബരിമലയിലെ ആചാരം സംബന്ധിച്ച വിധി നടപ്പാക്കുകന്നതു ഭരണഘടനാപരമായ ബാധ്യതയാണെന്നു പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ പൗരത്വ നിയമം നടപ്പാക്കാൻ ബാധ്യതയില്ലേ?

ശബരിമല പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ പേരിൽ അൻപതിനായിരത്തിലേറെ പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തപ്പോൾ പൗരത്വ നിയമത്തിന്റെ പേരിൽ അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടവർക്കെതിരെ എന്തുകൊണ്ടു കേസെടുക്കുന്നില്ല എന്നീ ചോദ്യങ്ങളും കുമ്മനം ചോദിച്ചു.

