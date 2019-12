കുമ്മനമോ സുരേന്ദ്രനോ ബിജെപി ‌സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായേക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ സംസ്ഥാന ബിജെപി പ്രസിഡന്റിനെ ജനുവരി പത്തോടെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. അഭിപ്രായ ഐക്യത്തിലൂടെ പ്രസിഡന്റിനെ കണ്ടെത്താനാണ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദേശം. ‘സർപ്രൈസ്’ നീക്കങ്ങൾ നടത്താൻ മിടുക്കനായ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് അമിത് ഷാ അതു പോലെ വല്ല നീക്കവും നടത്തുമോ എന്നതും വ്യക്തമല്ല.



നിലവിൽ കെ.സുരേന്ദ്രൻ, കുമ്മനം രാജശേഖരൻ എന്നിവരുടെ പേരുകൾക്കാണു മുൻതൂക്കം. കുമ്മനത്തിന് യുക്തമായ സ്ഥാനം നൽകാതെ മറ്റാരെയെങ്കിലും പ്രസിഡന്റാക്കുന്നതിനോട് ആർ എസ്എസിനു താൽപര്യമില്ലാത്തതാണ് തീരുമാനം നീളുന്നതിനു കാരണമെന്നാണു സൂചന. ശബരിമല സമരത്തിനും മറ്റും നേതൃത്വം നൽകിയ സുരേന്ദ്രന് വേണ്ടി ശക്തമായ സമ്മർദമുണ്ട്.

പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് പേരുയർന്നു വന്നിരുന്ന ശോഭാ സുരേന്ദ്രനെ മഹിളാ മോർച്ചയുടെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥാനം നൽകിയും പി.കെ.കൃഷ്ണദാസിനെ തെലങ്കാന പ്രഭാരി സ്ഥാനത്തു തുടരാൻ അനുവദിച്ചുമുള്ള നിർദേശങ്ങളും പരിഗണനയിലുണ്ട്. കുമ്മനത്തെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിലേക്കു കൊണ്ടുവരാനുള്ള നിർദേശവും ഉയർന്നിരുന്നു.

എന്നാൽ അമിത് ഷായുടെ അന്തിമ തീരുമാനമെന്തെന്ന് അതു വന്നാൽ മാത്രമേ അറിയൂവെന്നതാണ് യാഥാർഥ്യമെന്ന് നേതാക്കൾ സമ്മതിക്കുന്നു. സുരേഷ് ഗോപിയുമായി അമിത് ഷാ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ബിജെപിയോട് ആശയപരമായി അടുത്തു നിൽക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വരുമോ എന്നതും ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചർച്ചയുണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്ത് പാർട്ടി സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു അഭിപ്രായ ഐക്യത്തിനു മുൻതൂക്കം നൽകിയാണു മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. അടുത്ത ബുധനാഴ്ചയോടെ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റുമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. ജനുവരി നാലോടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും പൂർത്തിയാകുമെന്നറിയുന്നു.

തുഷാർ വീണ്ടും അമിത്ഷായെ കണ്ടു

ന്യൂഡൽഹി∙ ബിഡിജെഎസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷനും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുമായ അമിത് ഷായുമായി വീണ്ടും ചർച്ച നടത്തി. നോർത്ത് ബ്ലോക്കിലെ ഓഫിസിലായിരുന്നു ചർച്ച. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി അമിത് ഷായുടെ വീട്ടിലും അദ്ദേഹത്തെ ചർച്ചയ്ക്കു വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ബിജെപി സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി. എൽ. സന്തോഷുമായും തുഷാർ പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്തു ചർച്ച നടത്തി. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്തതെന്ന് തുഷാർ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തെ പൊതു രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിഗതികളും സംസാരിച്ചു. ബിഡിജെഎസ് നേതാവ് അനിരുദ്ധ് കാർത്തികും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

