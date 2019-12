പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ബിജെപി പ്രചാരണത്തിന്

കൊച്ചി ∙ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം സംബന്ധിച്ച് 23 മുതൽ 31 വരെ ബിജെപി സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ബോധവൽക്കരണവും പ്രചാരണവും നടത്തും. 24, 26 തീയതികളിൽ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും തുടർന്നു നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും ജനസമ്പർക്കം നടത്തും. സത്യാവസ്ഥ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും ആശങ്കയുള്ളവരെ ഒപ്പം ചേർത്തു പിടിക്കാനുമാണ് പ്രചാരണമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.ടി. രമേശ്, വക്താവ് ബി. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ അറിയിച്ചു.



കോൺഗ്രസും സിപിഎമ്മും മുസ്‌ലിം ലീഗും ആസൂത്രിതമായി കേരളത്തിൽ വിഭാഗീയത സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. നിയമത്തിൽ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് മുസ്‌ലിം സമുദായത്തിൽ അസ്വസ്ഥത പടർത്താനാണ് ശ്രമം. മുസ്‌ലിം സമുദായത്തിന് എതിരായ ഒന്നും നിയമത്തിൽ ഇല്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

പ്രതിഷേധം നേരിടാൻ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനു നേരെയുള്ള പ്രതിഷേധം പ്രതിരോധിക്കാൻ ഹിന്ദു ഐക്യവേദി രംഗത്ത്. ബോധവൽക്കരണത്തിനു ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കും. ഒന്നിനു ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്യും. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണു വിശദീകരണ സമ്മേളനങ്ങൾ. നിയമത്തിനെതിരെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ആസൂത്രിത കലാപമാണെന്ന് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ കെ.പി. ശശികല ആരോപിച്ചു.

