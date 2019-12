ഷെയ്നുമായി നേരിട്ട് ചർച്ചയില്ല: നിർമാതാക്കൾ

കൊച്ചി ∙ നടൻ ഷെയ്ൻ നിഗവുമായി നേരിട്ടൊരു ചർച്ചയ്ക്കില്ലെന്നും ഷെയ്നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അഭിനേതാക്കളുടെ സംഘടനയായ അമ്മ ഏറ്റെടുത്താൽ ചർച്ചയാവാമെന്നും സിനിമ നിർമാതാക്കളുടെ സംഘടനയായ കേരള ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ.



നിർമാതാക്കൾക്കെതിരായ ‘മനോരോഗ’ പരാമർശത്തിൽ നടൻ ഷെയ്ൻ നിഗം മാധ്യമങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ തന്നെ പരസ്യമായി മാപ്പ് പറഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ ചർച്ചകളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും അസോസിയേഷൻ നിർവാഹക സമിതി യോഗ ശേഷം പ്രസിഡന്റ് എം.രഞ്ജിത്ത് അറിയിച്ചു.

ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ ഉല്ലാസം സിനിമയുടെ ഡബ്ബിങ് 15 ദിവസത്തിനകം ഷെയ്ൻ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇല്ലെങ്കിൽ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതുൾപ്പടെ ആലോചിക്കും. ഇക്കാര്യം ‘അമ്മ’യോടും ആവശ്യപ്പെടും.

നിർമാതാക്കൾക്കു മനോരോഗമാണെന്ന മട്ടിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ ഷെയ്ൻ നടത്തിയ പ്രസ്താവന പൊറുക്കാവുന്നതല്ലെന്നാണു സംഘടനയുടെ പൊതു വികാരം. പരസ്യമായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെ ക്ഷമാപണം നടത്തിയത് അംഗീകരിക്കില്ല. പരസ്യമായി തന്നെ മാപ്പും പറയണം’- രഞ്ജിത്ത് പറഞ്ഞു.

