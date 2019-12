മതിയായ ടിക്കറ്റില്ലാത്തതിനു പിഴ ചോദിച്ച ടിടിഇക്ക് പൊലീസുകാരുടെ മർദനം

കൊച്ചി ∙ മതിയായ ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തതിനു പിഴയൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനു ടിടിഇയെ പൊലീസുകാർ മർദിച്ചതായി പരാതി. കണ്ണൂർ – തിരുവനന്തപുരം ജനശതാബ്ദിയിലെ ടിടിഇ സത്യേന്ദ്ര കുമാർ മീണയെ തൃശൂർ എആർ ക്യാംപിലെ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരായ നൈജനും സി.ജെ. റിന്റോയും ചേർന്നാണ് മർദിച്ചത്. പ്രതികളുമായി എറണാകുളം കോടതിയിലേക്കു പോകുകയായിരുന്നു ഇരുവരും. ടിടിഇയുടെ പരാതിയിൽ പൊലീസുകാർക്കെതിരെയും പൊലീസുകാരുടെ പരാതിയിൽ ടിടിഇക്കെതിരെയും ഗവ. റെയിൽവേ പൊലീസ് (ജിആർപി) കേസെടുത്തു.



തൃശൂരിൽ നിന്നു പ്രതികളുമായി കയറിയ പൊലീസുകാരുടെ പക്കൽ റിസർവേഷൻ ടിക്കറ്റുണ്ടായിരുന്നില്ല. 2 ജനറൽ ടിക്കറ്റുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ജനറൽ ടിക്കറ്റുമായി ജനശതാബ്ദിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നും പിഴ ഈടാക്കുമെന്നും അറിയിച്ചതോടെ ടിടിഇയെ കൈയേറ്റം ചെയ്യാനും കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന ‘എക്സസ് ഫെയർ’ രസീത് ബുക്കും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും കൈക്കലാക്കാനും പൊലീസുകാർ ശ്രമിച്ചു.

രസീത് ബുക്കും തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും പിടിച്ചെടുക്കാനുളള ശ്രമത്തിനിടയിൽ പൊലീസുകാർ ടൈയിൽ പിടിച്ചു വലിക്കുകയും കഴുത്തിലും നെഞ്ചിലും ഇടിക്കുകയും ചെയ്തെന്നും യാത്രക്കാരാണു തന്നെ രക്ഷിച്ചതെന്നും ടിടിഇ സത്യേന്ദ്ര കുമാർ പറഞ്ഞു. ട്രെയിൻ എറണാകുളം ടൗണിൽ എത്തിയപ്പോൾ ടിടിഇ അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് റെയിൽവേ പൊലീസ് എത്തി പൊലീസുകാരെ എറണാകുളം സൗത്തിലുളള ജിആർപി സ്റ്റേഷനിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി.

പൊലീസുകാരുടെ പരാതിയിൽ ഡ്യൂട്ടി തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനു ടിടിഇക്കെതിരെ കേസെടുത്ത അധികൃതർ, സംഭവം നടന്നതു ചാലക്കുടിയിലാണെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് കേസ് തൃശൂർ ജിആർപി സ്റ്റേഷനിലേക്കു കൈമാറി.

ട്രെയിനിൽ കൊണ്ടുവന്ന പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതിനാൽ പൊലീസുകാരെ വിട്ടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. യാത്ര തുടർന്ന ടിടിഇ ആദ്യം കൊല്ലത്തും പിന്നീടു തിരുവനന്തപുരം പേട്ട റെയിൽവേ ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സ തേടി.

English summary: TTE beaten up in Janshatabdi train by Police