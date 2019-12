കാവലുണ്ട്, വനിതാ പൊലീസ്

പീഡനക്കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ പെൺകുട്ടികളുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താനും മറ്റും ഓരോ വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥയെങ്കിലും എല്ലാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലുമുണ്ടോ? സുപ്രീം കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളോടും ഹൈക്കോടതികളോടും ചോദിച്ചു.



മനോരമ ലേഖകർ ഇന്നലെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം ജില്ലകളിലെയും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉണ്ടെന്ന അഭിമാനകരമായ വിവരമാണു ലഭിച്ചത്.

തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിൽ എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളിലും ഒന്നോ അതിലധികമോ വനിതാ കോൺസ്റ്റബിൾമാരുണ്ട്. റൂറലിൽ 2 സ്റ്റേഷനിൽ ഇല്ല. ഇവിടെ നിയമനത്തിനു നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ തിരുവല്ലയിൽ പിങ്ക് പൊലീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും പട്രോളിങ് ഡ്യൂട്ടിയാണ്. വൈകിട്ട് 5 നു ശേഷം സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയാൽ മതിയെന്നാണു നിർദേശം.

വനപ്രദേശമായതിനാൽ താമസസൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടു കാര‍ണം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മൂഴിയാർ, പമ്പ എന്നിവിടങ്ങളിലും തൃശൂർ ജില്ലയിൽ മലക്കപ്പാറ, പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പാടഗിരി, പറമ്പിക്കുളം എന്നിവിടങ്ങളിലും സ്റ്റേഷനുകളിൽ വനിതാ പൊലീസ് ഇല്ല. തീരനിരീക്ഷണമാണു പ്രധാന ജോലിയെന്നതിനാൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ തോട്ടപ്പള്ളി തീരദേശ സ്റ്റേഷനിലും വനിതാ പൊലീസില്ല.

