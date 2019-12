കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ 2036 ൽ 3.69 കോടിയിലെത്തും

തിരുവനന്തപുരം∙ 2036 ൽ കേരളത്തിന്റെ ജനസംഖ്യ 3.69 കോടിയിലെത്തുമെന്ന് കേന്ദ്ര ജനസംഖ്യാ കമ്മിഷൻ. കുട്ടികളുടെയും യുവാക്കളുടെയും മധ്യവയസ്കരുടെയും എണ്ണം ഓരോ വർഷവും കുറയുകയും പ്രായമായവരുടെ എണ്ണം കൂടുകയും ചെയ്യും. പുരുഷന്മാരുടെ ശരാശരി ആയുസ്സു നിലവിലെ 72.99 വയസ് എന്നത് 74.49 ആകും. സ്ത്രീകളുടെ ആയുർദൈർഘ്യം 80.15 ആയി കൂടും. നിലവിൽ ഇത് 78.65 ആണെന്നും കമ്മിഷൻ പുറത്തിറക്കിയ ജനസംഖ്യാ അവലോകന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യാ വർധനയുടെ തോത് നിലവിലെ 5.2 ൽ നിന്ന് 1.4 ആയി കുറയും. എന്നാൽ, ജനസാന്ദ്രത ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിന് 951 ആയി ഉയരും. ജനനനിരക്ക് കുറയുകയും ആയുസ്സു വർധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ മലയാളികളുടെ ശരാശരി പ്രായം നിലവിലെ 33.51 ൽ നിന്ന് 39.5 ആകും. 14 വയസ്സിനു താഴെയുള്ളവരുടെ എണ്ണം നിലവിലെ 75 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 65 ലക്ഷമാകും. ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ 21.8% ആണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം. ഇത്17.7% ആകും. 15–59 പ്രായപരിധിയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം 22.39 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 21.97 ലക്ഷമായി കുറയും. അതേസമയം, 60 ന് മുകളിൽ പ്രായമായവരുടെ എണ്ണം 50 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 84 ലക്ഷമാകും.

വയോധികരുടെ എണ്ണം ഇപ്പോൾ ജനസംഖ്യയുടെ 14.5% എന്നതിൽ നിന്ന് 22.8% ആകും. അതായത് കേരളത്തിലെ അഞ്ചിലൊരാൾ 60 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളയാളായിരിക്കും. കുട്ടികളും വയോധികരും ഉൾപ്പെടുന്ന ആശ്രിതവിഭാഗത്തിന്റെ തോത് നിലവിൽ 569 ആണെങ്കിൽ 16 വർഷത്തിനകം 681 ആയി വർധിക്കും. ശിശുമരണ നിരക്കിൽ കേരളം ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനം നിലനിർത്തുകയും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും (11 ൽ നിന്ന് 9 ൽ എത്തും) ചെയ്യുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് വിലയിരുത്തുന്നു.

2016 ലെ കണക്ക് – 2036 ലെ സാധ്യത ജനസംഖ്യ 3.45 കോടി– 3.69 കോടി പുരുഷന്മാർ 1.65 കോടി –1.77 കോടി സ്ത്രീകൾ 1.79 കോടി– 1.91 കോടി സ്ത്രീപുരുഷ അനുപാതം 1084–1079 ജനസാന്ദ്രത 890–951 ജനനനിരക്ക് 13.4–11.7 മരണനിരക്ക് 7.7–9.7

രാജ്യ ജനസംഖ്യ 25 വർഷം കൊണ്ട് 25% വർധിക്കും. ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യ 2036 ൽ 151.8 കോടിയാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് കണക്കുകൂട്ടുന്നു. അവസാനം സെൻസസ് നടന്ന 2011 ൽ 121.1 കോടിയായിരുന്നു ജനസംഖ്യ. 25 വർഷത്തിനിടെ 25% വർധന. ആകെ വർധിക്കുന്ന 31 കോടിയിൽ 17 കോടിയും ബിഹാർ, ഉത്തർപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, പശ്ചിമബംഗാൾ, മധ്യപ്രദേശ് എന്നീ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിരിക്കും. അതേസമയം കേരളം, ആന്ധ്രപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, തമിഴ്നാട്, കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ഈ കാലയളവിലെ ജനസംഖ്യാ വർധന 2.9 കോടിയിലൊതുങ്ങും.

English Summary: Kerala population will increase to 3.69 cr in 2036