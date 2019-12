പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ മറ്റു താൽപര്യം: കേരള ഗവർണർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിഭജനകാലത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറത്തായിപ്പോയ ചില വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഗാന്ധിജിയും നെഹ്റുവുമടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ നൽകിയ വാഗ്ദാനം നടപ്പാക്കുകയാണ് പൗരത്വ നിയമത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. ഇപ്പോൾ നിയമത്തിനെതിരായി നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ മറ്റു താൽപര്യങ്ങളാണെന്നും ഭരണഘടനാപരമായ പദവി വഹിക്കുന്നതിനാൽ അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയവശങ്ങളിലേക്കു കടക്കാനാവില്ലെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു.

നെഹ്റു മെമ്മോറിയൽ മ്യൂസിയവും ലൈബ്രറിയും പൗരത്വത്തെക്കുറിച്ചു സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാറിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പാക്കിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലദേശ്, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പീഡനം നേരിടേണ്ടിവന്ന മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കു നീതി ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ കർത്തവ്യമാണ്. 1947 ൽ അഖിലേന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പാക്കിസ്ഥാനിലെ അമുസ്‍ലിങ്ങളുടെ ജീവനും മാനത്തിനും സുരക്ഷ നൽകേണ്ടത് ചുമതലയാണെന്നു വ്യക്തമാക്കി പ്രമേയം അംഗീകരിച്ചിരുന്നു.

2003 ൽ രാജ്യസഭയിൽ മൻമോഹൻസിങും ഏറ്റവുമൊടുവിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അശോക് ഗെലോട്ടും ഈ ആവശ്യമുന്നയിച്ചു. പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും സനാതന ധർമമനുസരിച്ച് പൗരത്വം നൽകേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ, ഇന്ത്യയുടെ പരിമിതമായ വിഭവങ്ങളും ചുറ്റുപാടുകളും അതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിൽ നിയമം നടപ്പാക്കാൻ പ്രയാസമില്ല

കേരളത്തിൽ നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ല. 100 ശതമാനം സാക്ഷരതയുള്ള സ്ഥലമാണ്. ആരോഗ്യരംഗത്ത് പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പിനു തുല്യമായ നിലവാരമാണ്. പൗരത്വ നിയമത്തിന്റെ പേരിൽ ചിലർ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചു. ചിലർ രാജ്ഭവനു മുന്നിൽ സമരം നടത്തുന്നുവെന്നുകേട്ട് അവരോടു ചർച്ച നടത്താമെന്നു പറഞ്ഞു. എല്ലാ സംശയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചർച്ച നടത്താമെന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഞാൻ എത്തുന്നതിന് 2 മണിക്കൂർ മുൻപ് സമരക്കാർ പോയി.

English summary: Political interest behind the protest on CAA: Kerala governor