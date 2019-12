യോജിച്ച സമരം ഇനിയുമാകാം; ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും ചെന്നിത്തലയ്ക്കും ലീഗിനും സിപിഎം കയ്യടി

തിരുവനന്തപുരം∙ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ ജനുവരി 26ന് എൽഡിഎഫ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യച്ചങ്ങലയിൽ സഹകരിക്കാൻ തയാറെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്തെയും കൂട്ടുമെന്ന് സിപിഎം. തലസ്ഥാനത്തു നടന്ന സംയുക്തസമരത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനെ പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. മുൻമുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല, മുസ്‍ലീം ലീഗ് എന്നിവരുടെ സഹകരണ സമീപനത്തെ പേരെടുത്ത് അഭിനന്ദിച്ചതും ശ്രദ്ധേയമായി.

യുഡിഎഫിലെയും കോൺഗ്രസിലെയും ഭിന്നതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അവരെ വെട്ടിലാക്കാനാണു സിപിഎം മുതിർന്നിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യച്ചങ്ങലയുടെ വിപുലമായ സംഘാടനത്തെക്കുറിച്ചു യോഗത്തിനു ശേഷം സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രനും വിശദീകരിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ സമീപനവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെയും ലീഗ്‌ നേതൃത്വത്തിന്റെയും നിലപാടും ശ്രദ്ധേയവും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതുമാണെന്നു രണ്ടു ദിവസത്തെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിനു ശേഷം സിപിഎം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്തെയും ഭരണഘടനയെയും സംരക്ഷിക്കാൻ എല്ലാവരും കൈകോർക്കുകയാണു വേണ്ടത്‌. മാറിയ രാഷ്‌ട്രീയ സാഹചര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു നിലപാട് എടുക്കണമെന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ അഭിപ്രായം ശരിയായ ദിശയിലുള്ളതാണ്.

ഇതിനിടെ സങ്കുചിത സിപിഎംവിരുദ്ധ നിലപാടു മാത്രം കെപിസിസി പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതു ഖേദകരമാണ്‌. ശബരിമല പ്രശ്‌നത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി വിധിക്കെതിരെ ആർഎസ്‌എസുമായി യോജിച്ചു കർമസമിതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ മടിയില്ലാതിരുന്ന മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‌ ഇന്ത്യയെ നിലനിർത്താനുള്ള വിശാല പോരാട്ടത്തിനു സിപിഎമ്മുമായി സഹകരിക്കാനാവില്ലെന്നു പറയുന്നത്‌ എത്രമാത്രം സങ്കുചിതമാണ്‌–സിപിഎം ആഞ്ഞടിച്ചു. യോജിച്ച പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഇനിയും ഒരുമിച്ചു നിൽക്കണമെന്നു തന്നെയാണു സിപിഎം നിലപാടെന്നു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വ്യക്തമാക്കി. തലസ്ഥാനത്തെ സംയുക്ത സമരത്തിന്റെ തുടർച്ചയായാണു മനുഷ്യച്ചങ്ങലയെ കാണുന്നത്. യോജിക്കാവുന്ന എല്ലാവർക്കും അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയണം. പൗരത്വനിയമവിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ മതപരമായ ഉള്ളടക്കം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

‘അരൂരിൽ സമുദായ, സംഘടനാ പ്രശ്നങ്ങൾ’ അരൂർ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംഘടനാതലത്തിൽ വീഴ്ചകളുണ്ടായെന്ന് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി. സമുദായ ഘടകങ്ങളടക്കം അവിടെ തോൽവിക്കു കാരണമായെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മന്ത്രി ജി.സുധാകരന്റെ ‘പൂതനാപ്രയോഗ’ത്തിനെതിരെ റിപ്പോർട്ടിൽ വിമർശനമില്ലെന്നറിയുന്നു. ഉറച്ച അരൂർ സീറ്റ് എൽഡിഎഫിനു നിലനിർത്താൻ കഴിയാതെ വന്നതാണ് ആറിടത്തെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലത്തിനു മങ്ങലേൽപ്പിച്ചതെന്നും സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ട് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ കൂടുതൽ ജനപക്ഷത്തു നിന്നു പ്രവർത്തിക്കണമെന്നു ഭരണസമിതികളോടു നിർദേശിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായുള്ള സംഘടനാ സംവിധാനം സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾക്കു യോഗം അംഗീകാരം നൽകി. എ.വിജയരാഘവൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എസ്‌.രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി തീരുമാനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട്‌ ചെയ്‌തു. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്‌ണൻ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട്‌ അവതരിപ്പിച്ചു.

English Summary: Ready to join with opposition parties in anti CAA protests: CPM