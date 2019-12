കോടതിവളപ്പിൽ സംഘർഷം; ബാർ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് അടക്കം 60 പേർക്കെതിരെ കേസ്

കൊല്ലം ∙ ജില്ലാ കോടതി ബഹിഷ്കരണത്തെച്ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതിവളപ്പിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ കൊല്ലം ബാർ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് അടക്കം അറുപതോളം പേർക്കെതിരെ കേസ്. ഓൾ ഇന്ത്യ ലോയേഴ്സ് യൂണിയൻ അംഗങ്ങളായ രാഹുൽ, അതുൽ, ഷബീർ എന്നിവരെ സംഘം ചേർന്നു മർദിച്ചതിനാണു കേസെടുത്തത്.



സംഭവത്തിൽ 2 പേർക്കു പരുക്കേറ്റിരുന്നു. ലോയേഴ്സ് യൂണിയൻ അംഗങ്ങൾക്ക് എതിരെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെസ്റ്റ് പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. ലോക് അദാലത്തിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ തർക്കമാണു സംഘർഷത്തിലേക്കു നയിച്ചത്. അദാലത്തിനിടെ ജില്ലാ ജഡ്ജിക്കെതിരെ അഭിഭാഷകർ ഹാളിനു പുറത്തു പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നു ജില്ലാ കോടതി നടപടികൾ ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ബാർ അസോസിയേഷൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം ഹാജരായതാണു സംഘർഷത്തിനു കാരണമായത്.

English Summary: Case against 60, on fight in court compound