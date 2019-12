ജോലിക്കു വരുന്നവർക്ക് പൗരത്വം ആവശ്യമില്ല: വി. മുരളീധരൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ തൊഴിൽ തേടി ഇന്ത്യയിലേക്കു വരുന്നവരെയും രാജ്യത്തോടുള്ള കൂറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എത്തുന്നവരെയും രണ്ടായി കണക്കാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി വി. മുരളീധരൻ. ജീവിക്കാൻ വരുന്നവർ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തോട്ടെ. അവർക്കു തൊഴിൽ പെർമിറ്റിനു സംവിധാനമുണ്ടാക്കാം. പൗരത്വമല്ല നൽകേണ്ടത്– കേരള പിഎസ്‌സി എംപ്ലോയീസ് സംഘ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.



പൗരത്വ നിയമം ആരുടെയും പൗരത്വം എടുത്തുകളയാനല്ല. മതപീഡനം അനുഭവിക്കുന്നവർക്കു പൗരത്വം നൽകാനാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെയും നിലപാടുകൾ എരിതീയിൽ എണ്ണയൊഴിക്കലാണ്. ഭരണഘടനാ പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്നവർ, പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ നിയമത്തിനെതിരെ ജനങ്ങളുടെ നികുതിപ്പണം വാങ്ങിയാണു പ്രതിഷേധിക്കുന്നത് – മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: No need of citizenship for doing job: V Muraleedharan