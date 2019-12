മോഷ്ടിച്ച ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളിൽ ലഹരി കടത്ത്; 2 പേർ അറസ്റ്റിൽ

കോട്ടയം ∙ മോഷ്ടിച്ച ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കഞ്ചാവും ലഹരിമരുന്നും കടത്തുന്ന സംഘത്തിലെ 2 പേർ പൊലീസിന്റെ പിടിയിൽ. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കൂവപ്പള്ളി ഭാഗത്ത് പനച്ചിപ്പള്ളി പൂന്നതാനം വീട്ടിൽ വാടകയ്ക്കു താമസിക്കുന്ന തലശ്ശേരി പിലാക്കൂർ റാബിയ നഗർ വീട്ടിൽ ഇൻസമാം ഉൾ ഹഖ് (23), കായംകുളം കീരിക്കാട്ട് ഭാഗം ഷമീർ മൻസിൽ വീട്ടിൽ ഷമീർ (32) എന്നിവരെയാണു ഗാന്ധി നഗർ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർ എസ്ഐ ടി.എസ്.റെനീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇവരിൽ നിന്നു 3 ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സംക്രാന്തി, അട്ടപ്പാടി ഷോളയാർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധി, കോഴിക്കോട് കസബ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നു മോഷ്ടിച്ച ബൈക്കുകളാണ് ഇവരിൽ നിന്നു പിടിച്ചെടുത്തത്.

മോഷ്ടിച്ച ബൈക്കുകളിൽ ഗോവയിൽ എത്തിയ ശേഷം ഇവിടെ നിന്നു വീര്യം കൂടിയ ലഹരിമരുന്നുകൾ കടത്തുകയാണു പ്രതികൾ ചെയ്തിരുന്നതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ മംഗളൂരു, കാസർകോട്, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കൊച്ചി വഴി കോട്ടയത്തു ലഹരിമരുന്ന് എത്തിച്ചാണു ലഹരിമരുന്നു വിൽപന നടത്തിയിരുന്നത്.

കുമാരനല്ലൂരിൽ നടന്ന മോഷണക്കേസുകളിൽ പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനിടെയാണു സംക്രാന്തിയിൽ നിന്നു ബൈക്ക് മോഷണം പോയതു ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടത്. ഇതിനിടെ ഇൻസമാം ഉൾഹഖിനെപ്പറ്റി വിവരം ലഭിച്ചു.

ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി പി.എസ്.സാബുവിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ഡിവൈഎസ്പി ആർ.ശ്രീകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തെ നിയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. എസ്ഐമാരായ കെ.എസ്.ഷാജി, എസ്.പ്രസന്നകുമാർ, സിപിഒ ഷൈൻ, പ്രത്യേക സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളായ എസ്ഐ വി.എസ്. ഷിബുക്കുട്ടൻ, എഎസ്ഐ പി.എൻ.മനോജ്, സിപിഒ കെ.ആർ.ബൈജു എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണു പ്രതികൾ പിടിയിലായത്. ലഹരി ഇടപാടുകാരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഇവർ ഗോവയിൽ പ്രത്യേക പാർട്ടി നടത്താറുണ്ടെന്നും പൊലീസിനു വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

