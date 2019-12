യുവതിയുടെ മരണം; സിപിഎം വയനാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്ക് പങ്കില്ലെന്ന് പൊലീസ്

കൽപറ്റ ∙ വൈത്തിരി സ്വദേശിയായ യുവതിയുടെ മരണത്തിൽ അസ്വാഭാവികതയില്ലെന്നും സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ നേർക്കുയർന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ കഴമ്പില്ലെന്നും വൈത്തിരി പൊലീസ്. ഒക്ടോബർ 21നു വീട്ടിനുള്ളിൽ യുവതി തൂങ്ങിമരിച്ച സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ഭർത്താവാണ് പരാതി നൽകിയത്.

സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി. ഗഗാറിൻ ഉൾപ്പെടെ 5 പേർക്ക് മരണത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്നും പരാതിയിലുണ്ടായിരുന്നു. അസ്വാഭാവിക മരണത്തിനു കേസ് എടുത്ത പൊലീസ്, ഭർത്താവിന്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ആരോപണങ്ങളിൽ കഴമ്പില്ലെന്നു തെളിഞ്ഞത്. ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയോടുള്ള രാഷ്ട്രീയവിരോധമാണ് ആരോപണങ്ങൾക്കു പിന്നിലെന്നു കരുതുന്നതായും വൈത്തിരി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

സമീപവാസിയുമായുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് യുവതിയെ ആത്മഹത്യയിലേക്കു നയിച്ചതെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് അന്വേഷണസംഘം. യുവതിയുടെ 10 മാസത്തെ ഫോൺ വിളികളുടെ രേഖകൾ പൊലീസ് പരിശോധിച്ചിരുന്നു. വീട്ടിലെ സാഹചര്യത്തെളിവുകളും ഇൻക്വസ്റ്റ്, പോസ്റ്റ്മോർട്ടം, ഫൊറൻസിക് റിപ്പോർട്ടുകളും ആത്മഹത്യയെന്ന വാദത്തിനു ബലമേകി.

English Summary: No role for cpm wayanad district secretary in woman death case says police