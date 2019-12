പൗരത്വ നിയമം: ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളിലേക്ക് ബിജെപി

തിരുവനന്തപുരം ∙ പൗരത്വ നിയമം സംബന്ധിച്ചു ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു മാസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾക്കു 28നു തുടക്കമാകും. രാജ്യമെങ്ങും നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭ സമരങ്ങൾക്കു ചുവടുപിടിച്ചു കേരളത്തിലും പ്രതിഷേധം കനത്തതോടെയാണു ജനങ്ങളെ നിയമത്തിന്റെ വശങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചത്. ജനുവരി 26നു എൽഡിഎഫ് നടത്തുന്ന മനുഷ്യച്ചങ്ങലയ്ക്കു മുൻപായി പൗരത്വ നിയമത്തിൽ തങ്ങളുടെ നിലപാട് ജനമധ്യത്തിൽ ഉറപ്പിക്കാനാണു നീക്കം.

പൗരത്വ നിയമത്തിന്റെ ഗുണവശങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറ‍ഞ്ഞു വീടു കയറിയുള്ള പ്രചാരണ പരിപാടിയാണ് ആദ്യം നടക്കുക. ബൂത്തു കമ്മിറ്റികളുടെ നേത‍ൃത്വത്തിൽ ലഘുലേഖകളും നിയമത്തിന്റെ പകർപ്പും വിതരണം ചെയ്യും. മണ്ഡലതലത്തിൽ പദയാത്രകളാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജില്ലാതലങ്ങളിൽ എഴുത്തുകാർ, സിനിമാ പ്രവർത്തകർ, സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ എന്നിവരെ അണിനിരത്തിയുളള ജനജാഗ്രതാ സദസ്സുകൾ നടത്തും.

പൗരത്വ നിയമം സംബന്ധിച്ച സംവാദങ്ങൾക്കായി എതിർചേരികളിലുള്ളവരെയും ബിജെപി ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ ദേശീയ നേതൃത്വം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 1000 യോഗങ്ങളിൽ 20 എണ്ണം കേരളത്തിലായിരിക്കും. നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള എതിർപ്രചാരണങ്ങൾക്കു മറുപടി നൽകാൻ ഐടി സെൽ വിഭാഗത്തെയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷപദം ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതിനാൽ പാർട്ടി സംവിധാനം സക്രിയമല്ലെന്ന പ്രചാരണത്തെയും ഇതുവഴി മറികടക്കാമെന്നാണു നേതാക്കളുടെ പ്രതീക്ഷ.

ആളുകളെ കുത്തിനിറച്ച് പ്രകടനത്തിനറിയാം: ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ

പ്രതിഷേധ സമരങ്ങൾക്കെതിരെ അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടി വേണ്ടെന്നായിരുന്നു പാർട്ടി തീരുമാനമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ. തെരുവുകളിൽ ആളുകളെ കുത്തിനിറച്ചു പ്രകടനം നടത്താൻ ഞങ്ങൾക്കുമറിയാം. നിശ്ശബ്ദരായി നിന്നതു ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഉചിതമായ സമയം വരട്ടെ എന്നു കരുതിയാണ്. ഗവർണറിൽ നിന്നു സത്യപ്രതിജ്ഞാ വാചകം ചൊല്ലി ജനപ്രതിനിധികളായി അധികാരമേറ്റവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ പരസ്യമായി അപമാനിക്കുന്നതിലൂടെ ഭരണഘടനയെയും ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും നിഷേധിക്കുകയാണെന്ന് ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

English Summary:Kerala BJP to hold campaign to change public opinion on CAA