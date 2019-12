കേരളത്തിൽ പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ആശങ്ക അസ്ഥാനത്ത്: മന്ത്രി വി. മുരളീധരൻ

കോഴിക്കോട്∙ പൗരത്വം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആരെങ്കിലും തന്നെ സമീപിച്ചാൽ മാത്രമല്ലേ കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരൻ. തനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ വലിയ ‘റോൾ’ ഒന്നുമില്ല എന്നറിയുന്നതു കൊണ്ടാവണം മുഖ്യമന്ത്രി അസ്വസ്ഥനായത്.

കേരളത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും പൗരത്വം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ആശങ്ക അസ്ഥാനത്താണ്. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചാലേ ഉഷാറാവൂ എന്നു തോന്നുന്നവരാണ് ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നെഹ്റു യുവകേന്ദ്രയുടെ ജില്ലാ യുവജന കൺവൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയതായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി.

കേന്ദ്ര മന്ത്രി വി.മുരളീധരൻ.

കേരളത്തിൽ വിയോജിക്കുന്നവരെയും എതിർക്കുന്നവരെയും ഗവർണർ ചർച്ചയ്ക്കു ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹിയിലെ സാധാരണ ജീവിതത്തെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ബാധിച്ചിട്ടില്ല. ഏതാനും വിദ്യാർഥികൾ തെരുവിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ ഇന്ത്യ കത്തുകയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകിയെന്നും വി.മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

അസമിൽ പൗര റജിസ്റ്റർ 34 കൊല്ലമായിട്ടും നടപ്പാക്കാത്തതിനെതിരെ ഒരാൾ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. കോടതി നിയമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമാണ് ഇപ്പോൾ പട്ടിക തയാറാക്കുന്നത്.ദേശീയ പൗര റജിസ്റ്റർ രാജ്യത്ത് വേറെ എവിടെയും നടപ്പാക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

സാധാരണക്കാർക്ക് കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികളുടെ ഗുണം ലഭിക്കാനാണ് സർവേകൾ. അർ‍ഹമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ സർവേ നടത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയാറാവണമെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

