പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ ആധാർ കാർഡ് കിട്ടും

തിരുവനന്തപുരം∙ ഐഡി/അഡ്രസ് പ്രൂഫ് ഇല്ലെങ്കിലും ആധാർ കാർഡിനായി അപേക്ഷിക്കാം. നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഒരാളുണ്ടായാൽ (ഇൻട്രൊഡ്യൂസർ) മതി. യുഐഡിഎഐ റജിസ്ട്രാർ അല്ലെങ്കിൽ റീജനൽ ഓഫിസ് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസറാകുന്നത്.

ഗസറ്റഡ് ഓഫിസർമാർ, വില്ലേജ് ഓഫിസർമാർ, എംപി, എംഎൽഎ, കൗൺസിലർ, തഹസിൽദാർ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മേധാവികൾ, അംഗീകൃത അനാഥാലയങ്ങളുടെയും ഷെൽട്ടർ ഹോമുകളുടെയും മേധാവികൾ എന്നിവരും ഇതിൽപെടും. ഇവർ നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിനു 3 മാസം കാലാവധിയുണ്ടാകും.

ഇതിനു പുറമേ അപേക്ഷന്റെ കുടുംബനാഥനും ഇൻട്രൊഡ്യൂസറാകാം. അപേക്ഷകൻ കുടുംബത്തിന്റെ റേഷൻ കാർഡ് ഉൾപ്പടെയുള്ള രേഖകളിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നു മാത്രം. കുടുംബനാഥന് ആധാറുണ്ടായിരിക്കണം.

ആധാർ എൻറോൾമെന്റ് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നു വാങ്ങിയ ആധാർ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു നൽകാം. ഫോമിന്റെ ഒടുവിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസർക്കു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ ഇടമുണ്ട്. ഇതിനു ശേഷം വിരലടയാളം, ഐറിസ് എന്നിവ നൽകി പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാം. കുടുംബനാഥനാണു സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ ഐഡി പ്രൂഫുമായി അദ്ദേഹവും അപേക്ഷകനോടൊപ്പം എൻറോൾമെന്റ് സെന്ററിൽ നേരിട്ടെത്തണം.

