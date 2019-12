പൗരത്വ നിയമം: യോജിച്ച നീക്കത്തിന് വീണ്ടും സംസ്ഥാന സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം∙ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷവുമായി യോജിച്ചുള്ള സമരത്തിനില്ലെന്നു യുഡിഎഫ് വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും സർക്കാർ പിന്നോട്ടില്ല. ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണം എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി വൻ പ്രചാരണ പരിപാടിക്കു സിപിഎം തീരുമാനിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെയും മതസംഘടനാ നേതാക്കളുടെയും യോഗം ഇതിനായി 29 ന് 11 മണിക്കു തലസ്ഥാനത്തു മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേർക്കും.

ശബരിമല വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരംഭിച്ച നവോത്ഥാന പ്രചാരണം മാതൃകയാക്കാനാണു സിപിഎമ്മും സർക്കാരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബിജെപിയെ കേരളത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തണമെന്ന ആശയമാകും മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുക. സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗമാണു വിപുലമായ കൂട്ടായ്മയ്ക്കു തീരുമാനിച്ചത്. തലസ്ഥാനത്തു പ്രതിപക്ഷവുമായി ചേർന്നു നടത്തിയ സംയുക്തനീക്കം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണു പാർട്ടിയുടെ നിലപാട്.

സിപിഐ അടക്കമുള്ളവരുമായി ചർച്ച നടത്തി. പാർട്ടികൾക്കൊപ്പം സംഘടനാ നേതാക്കളെയും വിളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രതിപക്ഷ പിന്തുണ നേടി. 28 ന് ചേരാമെന്നാണു മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചതെങ്കിലും അന്നു കോൺഗ്രസ് ജന്മദിന പരിപാടികൾ ഉള്ളതിനാലാണ് 29 ലേക്ക് മാറ്റിയത്. യോജിച്ച സമരത്തിനില്ലെങ്കിലും സർക്കാർ വിളിച്ചുചേർക്കുന്ന സർവകക്ഷി യോഗത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിലുളള പരിപാടിയിൽ നിന്നു വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടെന്നാണു യുഡിഎഫിന്റെയും സമീപനം.

‘എൽഡിഎഫ് സമരം തീരുമാനിച്ചിട്ട് യുഡിഎഫിനെ വിളിക്കുന്നോ?’

എൽഡിഎഫ് യോഗം ചേർന്നു മനുഷ്യച്ചങ്ങല പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം അതിലേക്കു യുഡിഎഫിനെ വിളിക്കുന്നതിൽ എന്ത് അർഥമാണുള്ളതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. പ്രതിപക്ഷത്തെ വില കുറച്ചു കാണരുത്. എൽഡിഎഫിന് അവരുടെ പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാം. മുഖ്യമന്ത്രി വിളിക്കുന്ന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. അവിടെ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാടു സംബന്ധിച്ചു യുഡിഎഫിനു നല്ല വ്യക്തതയുണ്ട്– ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

English Summary: Kerala CM to hold discussions with parties and socia-religious organisations on CAA