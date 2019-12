ലാൻഡിങ്ങിനിടെ വിമാനത്തിന്റെ ചക്രം പൊട്ടി; റൺവേ അടച്ച് 3 വിമാനങ്ങൾ തിരിച്ചുവിട്ടു

കരിപ്പൂർ ∙ കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ ലാൻഡിങ്ങിനിടെ സ്പൈസ് ജെറ്റ് വിമാനത്തിന്റെ ചക്രം പൊട്ടി. വിമാനം തെന്നിയെങ്കിലും റൺവേയിൽ സുരക്ഷിതമായി നിർത്താനായതിനാൽ വൻ അപകടം ഒഴിവായി. ജിദ്ദയിൽനിന്നു കോഴിക്കോട് വഴി ബെംഗളൂരുവിലേക്കു പോകേണ്ട വിമാനമാണു കേടായത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 6.13ന് ആണു സംഭവം.

ഈ വിമാനം റൺവേയിൽ കിടന്നതിനാൽ ഉടൻ റൺവേ അടച്ചു. 6.55ന് ഇറങ്ങേണ്ട ഒമാൻ എയറിന്റെ മസ്കത്തിൽനിന്നുള്ള വിമാനവും 7.55ന് ഇറങ്ങേണ്ട എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിന്റെ ഷാർജയിൽനിന്നും ബഹ്റൈനിൽനിന്നുമുള്ള വിമാനങ്ങളും കൊച്ചിയിലേക്കു തിരിച്ചുവിട്ടു. 6.30ന് അടച്ച റൺവേ രാത്രി 8.30ന് സർവീസിനു തുറന്നുകൊടുത്തു.

കേടായ സ്പൈസ് ജെറ്റ് വിമാനത്തിൽനിന്ന് 180 യാത്രക്കാരെയും ജീവനക്കാരെയും റൺവേയിൽനിന്ന് വാഹനത്തിലാണു ടെർമിനലിൽ എത്തിച്ചത്. എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വിമാനത്തിന്റെ ഇടതു വശത്തെ പിറകിലെ ചക്രമാണു പൊട്ടിയത്. ഇതു നന്നാക്കി തുടർ സർവീസ് നടത്തുമെന്ന് സ്പൈസ് ജെറ്റ് അറിയിച്ചു.

