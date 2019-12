ഒരേക്കർ വരെയുള്ള അധിക ഭൂമി ആരാധനാലയങ്ങൾക്കു പതിച്ചു നൽകും

തിരുവനന്തപുരം∙ആരാധനാലയങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള രേഖയില്ലാത്ത ഒരേക്കർ വരെയുള്ള അധിക ഭൂമി നിശ്ചിത തുക ഈടാക്കി പതിച്ചു നൽകാൻ മന്ത്രിസഭാ യോഗം തത്വത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു. ശ്മശാനങ്ങൾക്ക് 75 സെന്റ് വരെയും പതിച്ചു നൽകും. ഇതു സംബന്ധിച്ച സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഉത്തരവ് ഇറക്കുന്നതിനുമായി ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെയും റവന്യു പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെയും മന്ത്രിസഭ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ആരാധനാലയങ്ങളുടെ അധികൃതർക്കും മറ്റും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകാത്ത വിധത്തിലായിരിക്കും തീരുമാനം.

കലാ,കായിക,സാംസ്കാരിക സംഘടനകൾക്ക് 15 സെന്റ് വരെ ഇത്തരത്തിൽ തുക ഈടാക്കി നൽകും.രേഖയില്ലാത്ത അധിക ഭൂമി സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കും. ഇതു സംബന്ധിച്ചു റവന്യു വകുപ്പ് മന്ത്രിസഭയിൽ സമർപ്പിച്ച രേഖയ്ക്കു മന്ത്രിസഭായോഗം ചില മാറ്റങ്ങൾ നിർദേശിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും റവന്യു പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയും ഇക്കാര്യം പരിശോധിച്ച് ഉത്തരവിറക്കുമ്പോഴേ കൂടുതൽ വ്യക്തത ഉണ്ടാകൂ.

ഭൂമി സംബന്ധിച്ച മതിയായ രേഖകളുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം ബാധിക്കില്ല. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ആരാധനാലയങ്ങളുടെയും ശ്മശാനങ്ങളുടെയും ഒഴികെയുള്ള ഭൂമി ഇത്തരത്തിൽ പതിച്ചു നൽകില്ല.

തുക നിശ്ചയിച്ചത് ഇങ്ങനെ

നാലു വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചാണു ഭൂമി പതിച്ചു നൽകുന്നതിനുള്ള തുക നിശ്ചയിച്ചത്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു മുൻപു പാട്ടത്തിനെടുത്ത ഭൂമിയാണെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ന്യായവിലയുടെ 10% അടച്ചാൽ പതിച്ചു നൽകും.1947 ഓഗസ്റ്റ് 15നും കേരളപ്പിറവിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള കാലയളവിൽ പാട്ടത്തിനെടുത്തതോ കൈവശം വച്ചു വരുന്നതോ ആയ ഭൂമിയാണെങ്കിൽ ന്യായവിലയുടെ 25% അടയ്ക്കണം.

1956 നവംബർ ഒന്നിനും 1990 ജനുവരി ഒന്നിനും മധ്യേ കൈവശമുള്ള ഭൂമിക്കു ന്യായവില നൽകിയാൽ മതി. 1990 ജനുവരി ഒന്നിനും 2008 ഓഗസ്റ്റ് 25നും മധ്യേ പാട്ടത്തിനെടുത്ത ഭൂമിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ വിപണി വില നൽകണം. ക്ലബ്ബുകളും സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളും 15 സെന്റിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലം രേഖകളില്ലാതെ കൈവശം വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭൂമി തിരിച്ചെടുത്തു സർക്കാരിന്റെ ലാൻഡ് ബാങ്കിലേക്കു മാറ്റും. ഭൂരഹിതർക്കുള്ള ഭൂമി വിതരണത്തിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കും.

രണ്ടാഴ്ച മുൻപു ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച നിർദേശം റവന്യു വകുപ്പ് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.എന്നാൽ ഇക്കാര്യം പഠിക്കണമെന്നു മന്ത്രിമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണു തീരുമാനം മാറ്റിയത്. മന്ത്രിമാർ ഇതു പരിശോധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നലെ ചേർന്ന യോഗം ചർച്ച ചെയ്ത് അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നതിനാൽ ഇതിലൂടെ കുറച്ചു തുക കണ്ടെത്താനാകുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ.

English Summary: cabinet decides to assign surplusland to the same religious institutions