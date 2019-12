റേഷൻ കടകളിലെ മോശം ധാന്യം തിരിച്ചെടുക്കും

തൃശൂർ ∙ റേഷൻ കടകളിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപക ശുചീകരണ യജ്ഞത്തിനു തയാറെടുത്ത് സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ്. കടകളിൽ മാസങ്ങളായി കെട്ട‍ിക്കിടക്കുന്ന മോശം ധാന്യം തിരിച്ചെടുക്കാനാണ് നീക്കം. ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്ത ധാന്യങ്ങളുടെ സാംപിൾ റേഷൻ കടകളിൽനിന്നു ശേഖരിക്കാനും കണക്കെടുപ്പു നടത്താനും സപ്ലൈ ഓഫിസർമാർക്കു നിർദേശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേസമയം, ധാന്യം കെട്ടിക്കിടന്നു നശിച്ചതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം വ്യാപാരികൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിവന്നേക്കും.

തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട്, തൃശൂർ തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിൽ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്ത റേഷൻ ധാന്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതായി പരാതി നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെയാണ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത്. ധാന്യം എത്തിച്ച തീയതി, കാലപ്പഴക്കം, വിതരണ യോഗ്യമാണോ തുടങ്ങ‍ിയ കാര്യങ്ങളാണ് പരിശോധിക്കുക.

English Summary: Bad grains to be taken back from ration shops