തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒരു സീറ്റ് വീതം കൂട്ടുന്നു

തിരുവനന്തപുരം ∙ എല്ലാ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്നു വീതം വർധിപ്പിക്കാൻ മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം. ഇതിനായി കേരള പഞ്ചായത്തീരാജ് നിയമവും കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമവും ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കുന്നതിനു ഗവർണറോടു ശുപാർശ ചെയ്യും.

ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോർപറേഷൻ എന്നിവയ്‌ക്കെല്ലാം ഭേദഗതി ബാധകമാകും. ഇതിനായി തദ്ദേശ സ്ഥാപന വാർഡുകളും ഡിവിഷനുകളും പുനർനിർണയിക്കും.

നിലവിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 13ൽ കുറയാനോ 23ൽ കൂടാനോ പാടില്ല. ഇതു 14– 24 ആക്കാനാണ് ഓർഡിനൻസിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണവും ഇതേ രീതിയിൽ വർധിക്കും. ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ നിലവിൽ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 16ൽ കുറയാനോ 32ൽ കൂടാനോ പാടില്ല. അത് 17– 33 ആക്കാനാണു നിർദേശം.



മുനിസിപ്പാലിറ്റി അംഗബലം നിലവിലെ 25– 52 എന്നതിൽനിന്ന് 26– 53 ആകും. കോർപറേഷൻ അംഗബലം 55– 100 എന്നു നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നത് 56– 101 ആകും.



മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം നൽകാൻ ജനസംഖ്യയും സീറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം കുറയ്‌ക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നു സർക്കാർ കരുതുന്നു. 2001ലെ ജനസംഖ്യയനുസരിച്ചു വാർഡുകളുടെ എണ്ണം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അവ 2011ലെ ജനസംഖ്യയ്ക്ക് ആനുപാതികമായി പുനനിർണയിക്കേണ്ടിവരും.



കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മൊത്തം 1200. വിവിധ തലങ്ങൾ തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് ഇപ്രകാരം:



∙ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് – 941

∙ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് – 152

∙ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് – 14

∙മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ – 87

∙കോർപറേഷനുകൾ – 6

