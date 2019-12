പതിച്ചുനൽകുന്ന ആരാധനാലയ ഭൂമി: വാണിജ്യ ഉപയോഗം അനുവദിക്കില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ ആരാധനാലയങ്ങളുടെ കൈവശം രേഖകളില്ലാതെയുള്ള ഭൂമിയിൽ ഒരേക്കർ വരെ തുക ഈടാക്കി പതിച്ചുനൽകാൻ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും ഈ സ്ഥലം വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വാണിജ്യ നിർമാണങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന വ്യവസ്ഥയുണ്ടാകും. ഇതു ലംഘിച്ചാൽ ഭൂമി തിരിച്ചെടുക്കും.

കുത്തകപ്പാട്ടമായോ പാട്ടമായോ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമി പതിച്ചുനൽകില്ല. എന്നാൽ പാട്ടം പുതുക്കി നൽകും. പതിച്ചുനൽകുന്ന സ്ഥലത്ത് ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിനു തടസ്സമില്ല.

ആരാധനാലയങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള മതസ്ഥാപനങ്ങളും കലാ, സാംസ്‌കാരിക സംഘടനകളും വായനശാലകളും ധർമസ്ഥാപനങ്ങളും രേഖകളില്ലാതെ വാണിജ്യാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ പരമാവധി 15 സെന്റ് വിപണി വില ഈടാക്കി പതിച്ചുനൽകും. എന്നാൽ, നഗര ഹൃദയങ്ങളിൽ നൽകില്ല.

ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളും സംഘടനകളും വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊഴികെ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ ഓരോന്നിന്റെയും ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള ഭൂമിയാകും (ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിസ്തീർണം) പതിച്ചുനൽകുക; മതസ്ഥാപനങ്ങൾക്കു പരമാവധി 50 സെന്റും മറ്റുള്ളവയ്ക്കു പരമാവധി 10 സെന്റും. ഇവയ്ക്ക് ഈടാക്കുന്ന തുക ആരാധനാലയങ്ങളുടേതിനേക്കാൾ കൂടുതലുമായിരിക്കും.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു മുൻപേയുള്ള കൈവശ ഭൂമിയെങ്കിൽ ന്യായവിലയുടെ 25%;.സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷവും കേരളപ്പിറവിക്കു മുൻപുമാണെങ്കിൽ 50%. കേരളപ്പിറവിക്കു ശേഷവും 1990 ജനുവരി ഒന്നിനു മുൻപും കൈവശമായതിനു 100% ന്യായവില ഈടാക്കും. എല്ലാ കേസുകളിലും രേഖ സഹിതം വിശദനിർദേശം സർക്കാരിനു സമർപ്പിക്കണം. ഓരോ കേസിലും സർക്കാർ വിവേചനാധികാരം ഉപയോഗിച്ചു തീരുമാനിക്കും.

ഒരേക്കറിൽ ഏറെയുള്ള ഭൂമി: തുടർനടപടിയിൽ അവ്യക്തത

തിരുവനന്തപുരം ∙ ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് ഒരേക്കർ വരെ പതിച്ചുനൽകുമ്പോൾ ശേഷിക്കുന്ന സ്ഥലം തിരികെയെടുക്കുന്നത് എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമെന്നു സംശയം. കൈവശാവകാശം നൽകി പാട്ടത്തിനോ മറ്റെന്തെങ്കിലും മാർഗത്തിലൂടെയോ ഈ സ്ഥലം നൽകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടി വരും.

ഭൂമി പതിച്ചുനൽകാൻ ചട്ടം ഭേദഗതി ചെയ്യില്ല. 1964 ലെ ഭൂപരിഷ്കരണ ചട്ടത്തിലെ റൂൾ 24 പ്രകാരം സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക അധികാരം ഉപയോഗിച്ചാണു നിശ്ചിത വില ഈടാക്കി ഭൂമി പതിച്ചുനൽകുന്നത്. 1995 ലെ മുനിസിപ്പൽ, കോർപറേഷൻ പ്രദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭൂ പതിവു ചട്ടം റൂൾ 21 പ്രകാരമുള്ള വിശേഷാൽ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചും ഭൂമി പതിച്ചു നൽകാം.

English Summary: Commercial use of religious centre land will not be allowed