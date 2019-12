ബവ്റിജസ് ഷോപ്പിൽ ഇനി പഴയ കുപ്പി, പുതിയ വീഞ്ഞ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ ബവ്റിജസ് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഇനി മദ്യം വാങ്ങാമെന്നു മാത്രമല്ല, മദ്യക്കുപ്പി വിൽക്കുകയും ചെയ്യാം. ഒരു ഫുൾ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലിനു കിട്ടും 3 രൂപ. പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയാണെങ്കിൽ ഒരു കിലോ എത്തിച്ചാൽ 15 രൂപ ലഭിക്കും.

സംസ്ഥാനത്ത് ജനുവരി 1 മുതൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ വിൽക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് അവ തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടതും. ഇന്നലെ ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിയുമായി ബവ്റിജസ് കോർപറേഷൻ ഒപ്പിട്ട കരാർ പ്രകാരം മദ്യം വിൽക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തന്നെ കുപ്പിയും ശേഖരിക്കും. ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി പ്രതിനിധികളാണു കുപ്പികൾ വാങ്ങുക.

തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് കോർപറേഷൻ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നു 3 മാസത്തേക്കു മദ്യക്കുപ്പികൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കരാർ. പിന്നാലെ സംസ്ഥാനമാകെ വ്യാപിപ്പിക്കും. ഷോപ്പുകളിലെ കുപ്പിശേഖരണത്തിനു പുറമേ ഹരിത കർമസേനയും ആക്രിക്കച്ചവടക്കാരും വീടുകളിലെത്തി കുപ്പി വാങ്ങും. കോർപറേഷന്റെയും ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിയുടെയും ശേഖരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലും കുപ്പി എത്തിക്കാം. ക്ലീൻ കേരളയ്ക്കു നേരിട്ടു കുപ്പി നൽകുന്നവർക്കു മാത്രമാണു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വില നൽകുക. ഹരിത കർമസേനയിൽ നിന്നു പണം ലഭിക്കില്ല.

ശേഖരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഗ്ലാസ് കുപ്പികൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ, ബീയർ കുപ്പികൾ എന്നിവ ശേഖരിക്കുന്നതിന് വെവ്വേറെ നിറത്തിലുള്ള ബിന്നുകൾ സ്ഥാപിക്കും. വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നു ശേഖരിക്കുന്ന കുപ്പികൾ ബവ്റിജസ് കോർപറേഷൻ പരിശോധിച്ച് 5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അംഗീകാരം നൽകിയാൽ പുനഃചംക്രമണ ഏജൻസിക്കു കൈമാറും. പ്ലാസ്റ്റിക് ശേഖരിക്കുന്നതിനും തരംതിരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ചെലവ് ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിക്കു ബവ്റിജസ് കോർപറേഷൻ നൽകണം.

3 രൂപ കിട്ടാൻ നൽകണം

∙ 1 ബീയർ കുപ്പി

∙ 1 ലീറ്റർ മദ്യക്കുപ്പി

∙ അര ലീറ്റർ‌ മദ്യക്കുപ്പി രണ്ടെണ്ണം

∙ 180 മില്ലിലീറ്റർ മദ്യക്കുപ്പി മൂന്നെണ്ണം

∙ ഒരു കിലോ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിക്ക് 15 രൂപ

കുപ്പി കൈമാറാം

∙ കോർപറേഷന്റെ മാലിന്യ ശേഖരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ

∙ ബവ്റിജസ് ഔട്‌ലറ്റുകളിൽ

∙ ക്ലീൻ കേരള കമ്പനി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ

∙ കൺസ്യൂമർഫെഡ് ഷോപ്പുകളിൽ

