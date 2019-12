പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ സർവകക്ഷി യോഗം

തിരുവനന്തപുരം ∙ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ യോജിച്ച പ്രക്ഷോഭത്തെപ്പറ്റി തീരുമാനിക്കാനും ഭാവികാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയെയും ചുമതലപ്പെടുത്തി സർവകക്ഷി യോഗം. യോജിച്ച സമരത്തെപ്പറ്റി തത്വത്തിൽ ധാരണയായെങ്കിലും ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ നടത്താനാവുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ആലോചിച്ചു തീരുമാനിക്കും. ബിജെപി യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ചു.



ഭരണഘടനയും മതനിരപേക്ഷതയും സംരക്ഷിക്കാൻ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇറങ്ങേണ്ട സമയമാണിതെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. ഒന്നിച്ചു പ്രക്ഷോഭം നടത്തുമ്പോൾ നാം കാണുന്നതിലുമേറെ ബലം ലഭിക്കും. മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങളെ വേർതിരിക്കാനുള്ള നടപടി ഏതു രൂപത്തിൽ ഏത് അധികാര സ്ഥാനത്തു നിന്നുണ്ടായാലും കേരളത്തിൽ വിലപ്പോവില്ലെന്നും പറഞ്ഞു.

പൗരത്വ നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അറിയിക്കണമെന്നു പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സർവകക്ഷിസംഘം രാഷ്ട്രപതിയെ കാണണമെന്നു പ്രതിപക്ഷനേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നിർദേശിച്ചു. കേരളത്തിൽ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ പൊലീസ് അനാവശ്യമായി കേസ് എടുക്കുന്നതു ശരിയല്ല. ഇവർക്കെതിരെ യുഎപിഎ പോലെയുള്ള നിയമങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കരുത്.

സംസ്ഥാനത്തു തടങ്കൽപാളയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കേന്ദ്രം നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എന്തു നടപടി സ്വീകരിച്ചെന്നു വ്യക്തമാക്കണമെന്നും പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മന്ത്രിമാരായ എ.കെ.ബാലൻ, കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ, എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ, രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി, എംപിമാരായ പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ്, എൻ.കെ.പ്രേമചന്ദ്രൻ, എംഎൽഎമാരായ സി.കെ.നാണു, മോൻസ് ജോസഫ്, സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ, കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ, പ്രഫ. കെ.ആലിക്കുട്ടി മുസല്യാർ, സി.കെ.വിദ്യാസാഗർ, ഫാ. മാത്യു മനക്കണ്ടം, സി.മുഹമ്മദ് ഫൈസി, ഡോ. സി.ജോസഫ്, ജി.ദേവരാജൻ, സി.പി.ജോൺ, എം. സലാഹുദ്ദീൻ മദനി, പി.രാമഭദ്രൻ, കടയ്ക്കൽ അബ്ദുൽ അസീസ് മൗലവി, ഫാ. സോണി, ഡോ. ഫസൽ ഗഫൂർ, കാസിം ഇരിക്കൂർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

പ്രതിഷേധം അതിരുവിടരുത്

പൗരത്വ നിയമത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെതിരായ പ്രതിഷേധം അതിരുവിടരുത്. വർഗീയ സംഘടനകളുടെ പ്രതിഷേധം അതിരുവിട്ടാൽ കർശന നടപടി എടുക്കും. പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഇടം കൊടുക്കരുത്.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ

ബഹിഷ്കരിച്ച ബിജെപി നേതാക്കൾക്ക് ഗോ ബാക്ക് വിളി

തിരുവനന്തപുരം ∙ സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ ബിജെപി നേതാക്കൾക്കെതിരെ ‘ഗോ ബാക്ക്’ വിളി. ബിജെപി പ്രതിനിധികളായി സംസ്ഥാന വക്താവ് എം.എസ്.കുമാർ, സെക്രട്ടറി ജെ.ആർ.പത്മകുമാർ എന്നിവരാണെത്തിയത്. പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ നിയമത്തിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയകക്ഷികൾക്കു യോഗം വിളിക്കാമെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി മുൻകയ്യെടുക്കുന്നതു ഭരണഘടനയെ അവഹേളിക്കുന്നതിനു തുല്യമാണെന്നു കുമാർ പറഞ്ഞു.

ഗവർണർക്കും നേരത്തേ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ബി.എസ്.യെഡിയൂരപ്പയ്ക്കും നേരിടേണ്ടി വന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു പ്രമേയം പാസാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. യോഗം നിയമവിരുദ്ധമായതിനാൽ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞ് ഇരുവരും പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോഴാണു ഗോ ബാക്ക് വിളി ഉയർന്നത്.

English summary: All party meeting on CAA in Kerala