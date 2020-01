ഇടതുമായി ‌കൈകോർക്കാൻ ഇനി ഇല്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷവുമായി സംയുക്ത പ്രക്ഷോഭത്തിനില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ്. സമരത്തിന്റെ പേരിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രാഷ്ട്രീയലാഭം കൊയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായും കെപിസിസി പ്രസിഡന്റിനെ അടക്കം നിരന്തരം അധിക്ഷേപിക്കുന്നതായും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണിത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും സംയുക്ത മാധ്യമ സമ്മേളനം വിളിച്ചാണ് നിലപാട് അറിയിച്ചത്.

പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ സംയുക്ത പ്രക്ഷോഭത്തിനു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ദേശീയ ഐക്യത്തിന് സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തീരുമാനിച്ചതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് തീരുമാനം.

