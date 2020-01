വെള്ളാപ്പള്ളി പിരിച്ച പണത്തെക്കുറിച്ച് ഡിആർഐ അന്വേഷിക്കണം: സെൻകുമാർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കാൽ നൂറ്റാണ്ടിനിടെ എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും കുടുംബവും ചേർന്നു നിയമനങ്ങൾക്കും സ്കൂൾ, കോളജ് പ്രവേശനങ്ങൾക്കുമായി 1600 കോടി രൂപ പിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ തുക എങ്ങോട്ടു പോയെന്നു കണ്ടെത്താൻ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യു ഇന്റലിജൻസ്, ആദായ നികുതി വകുപ്പ്, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് എന്നിവ അന്വേഷിക്കണമെന്നും മുൻ ഡിജിപി: ടി.പി.സെൻകുമാർ. ശിവഗിരി മഠം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന സ്വാമി ശാശ്വതീകാനന്ദയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ചു സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നു മാവേലിക്കര എസ്എൻഡിപി യൂണിയൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ് സുഭാഷ് വാസുവും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

നിയമനങ്ങൾക്കും പ്രവേശനങ്ങൾക്കും പണം വാങ്ങിയതു രസീതു നൽകാതെയാണ്. മൈക്രോ ഫിനാൻസിനായി ലഭിച്ച പണം വട്ടിപ്പലിശയ്ക്കു കൊടുക്കാനും സ്വർണം വാങ്ങാനുമാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. പണമാണു ദൈവം, പണമാണു ഗുരു എന്നതാണു വെള്ളാപ്പള്ളി കുടുംബത്തിന്റെ ആപ്തവാക്യം.

യോഗത്തിൽ നടക്കുന്നതു കുടുംബ ഭരണമാണ്. വെള്ളാപ്പള്ളി രാജാവ്, ഭാര്യ രാജ്ഞി, മകൻ രാജകുമാരൻ എന്ന സ്ഥിതിയാണ്. കിരീടം മകനു കൈമാറാൻ രാജഭരണമല്ല ശ്രീനാരായണ ഗുരു യോഗം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്.

യോഗത്തിന്റെ ഭരണം ഒരു വിശ്വാസ്യതയുള്ള റിട്ട. ജസ്റ്റിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതിയെ ഏൽപിച്ചു പുതിയ വോട്ടർപട്ടിക തയാറാക്കി വോട്ടർമാർക്കു തിരിച്ചറിയിൽ കാർഡ് നൽകി തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്തണം. വെള്ളാപ്പള്ളിയും കുടുംബവും ജയിച്ചാൽ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിക്കണമെന്നും സെൻകുമാർ പറഞ്ഞു.

