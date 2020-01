സെൻകുമാർ ആവർത്തിക്കുന്നത് കോടതിയും വിജിലൻസും തള്ളിയ കാര്യങ്ങൾ: തുഷാർ

ആലപ്പുഴ ∙ എസ്എൻഡിപി യോഗത്തെപ്പറ്റി മുൻ ഡിജിപി ടി.പി.സെൻകുമാറിന്റെ ആരോപണത്തിൽ പുതുതായി ഒന്നുമില്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും വിജിലൻസും തള്ളിയ കാര്യങ്ങളാണ് ആവർത്തിക്കുന്നതെന്നും യോഗം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ നിയമനവും പ്രവേശനവും വഴി 2,000 കോടി രൂപ വാങ്ങിയെന്നാണു മുൻപു പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ അത് 1,600 കോടിയായി ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ രേഖകൾ വേണം.

ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷകനെ വച്ചാണു കഴിഞ്ഞ 3 തവണ യോഗം തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്തിയത്. പിന്നെങ്ങനെ വോട്ടർ പട്ടിക വ്യാജമാകും?

യോഗം, എസ്എൻ ട്രസ്റ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ 20 വർഷമായി സുതാര്യമായാണു നടക്കുന്നത്. 100 വർഷത്തിനിടെ യോഗം 48 സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി 20 വർഷംകൊണ്ടു നൂറിലേറെ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങി. വന്ന പണം കൃത്യമായി ഉപയോഗിച്ചതാണു കാരണം. അതുകൊണ്ടാണു ശക്തമായ പിന്തുണ കിട്ടുന്നത്.

സെൻകുമാർ ഒന്നര വർഷം മുൻപു മാത്രമാണ് യോഗം അംഗത്വമെടുത്തത്. ട്രസ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും അംഗമല്ല. പിന്നെ എവിടെനിന്നു വിവരം കിട്ടിയിട്ടാണ് ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് ? ക്രമക്കേടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഡിജിപിയായിരുന്നപ്പോൾ നടപടിയെടുക്കാമായിരുന്നല്ലോ എന്നും തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.

English Summary: T.P. Senkumar repeating what court and vigilance rejected says thushar vellapally