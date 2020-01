റബർ സ്റ്റാംപ് അല്ലെന്ന് ഗവർണർ, റസിഡന്റ് ആകേണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി; വാക്പോര്

തിരുവനന്തപുരം/ മലപ്പുറം ∙ വെറും റബർ സ്റ്റാംപ് അല്ല താനെന്നു ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ; പണ്ടു നാട്ടുരാജാക്കന്മാർക്കു മീതേയുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ ഇന്ന് റസിഡന്റുമാർ ഇല്ലെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നതു നന്നെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. തദ്ദേശസ്ഥാപന വാർഡുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാനുള്ള ഓർഡിനൻസിൽ ഗവർണർ ഒപ്പുവയ്ക്കാത്തതിനെത്തുടർന്നുള്ള ഉരസൽ പരസ്യ വാക്പോരിനു വഴിമാറി.

രാവിലെ ഡൽഹിയിലേക്കു പോകുംമുൻപു മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കണ്ടപ്പോഴാണ് സർക്കാരിനെതിരെ ഗവർണറുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം. പൗരത്വനിയമ വിവാദം മുതൽ ഗവർണറുടെ വിമർശനങ്ങളോടു നേരിട്ടു പ്രതികരിക്കാതിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി മലപ്പുറത്ത് എൽഡിഎഫ് ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ റാലിയിൽ ശക്തമായി ആഞ്ഞടിച്ചു.

ഹർജിയുടെ പേരിൽ കൊണ്ടും കൊടുത്തും

പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയ രീതിയെയും ഗവർണർ നിശിതമായാണു വിമർശിച്ചത്. ‘‘സംസ്ഥാനം കേസിനു പോകുന്നതു നിയമപരമായി തെറ്റല്ലെന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ നിയമത്തെ സംസ്ഥാനം ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തലവനെ അറിയിക്കാത്തതു പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘനമാണ്.’’

മലപ്പുറത്തെ റാലിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും മൂർച്ചയോടെ പ്രതികരിച്ചു – ‘‘നിയമസഭ ഏകകണ്ഠമായി പ്രമേയം പാസാക്കിയപ്പോൾ അതിനുള്ള അധികാരം എവിടെനിന്നെന്നു ചോദിച്ചവരുണ്ട്. ഭരണഘടനയെന്ന ആ വലിയ പുസ്തകം ഒരാവർത്തി വായിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടും. ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റണം.’’

ഓർഡിനൻസിന് പകരം ബിൽ; സഭ 30 മുതൽ

ഓർഡിനൻസിൽ ഗവർണർ ഒപ്പു വയ്ക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നിയമസഭയിൽ ബിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സർക്കാർ നീക്കം. 30നാണു ബജറ്റ് സമ്മേളനം തുടങ്ങുന്നത്.

ഗവർണർ പറഞ്ഞതിങ്ങനെ– ‘‘ഫയൽ എന്റെ മുന്നിലുണ്ട്. ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണു ചെയ്തത്. ഞാൻ നിയമത്തിനു താഴെയാണ്. ആരും നിയമത്തിനു മുകളിലല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും.’’ തിരിച്ചയയ്ക്കുന്ന ഓർഡിനൻസ് മന്ത്രിസഭ വീണ്ടും അയച്ചാൽ ഗവർണർ അംഗീകരിക്കണമെന്നു ഭരണഘടനയിൽ വ്യവസ്ഥയില്ലെന്നും പറഞ്ഞു.

ഓർഡിനൻസ് ഒപ്പിട്ടില്ല, തിരിച്ചയച്ചതുമില്ല

തദ്ദേശസ്ഥാപന ഓർഡിനൻസ് ഗവർണർ തിരിച്ചയച്ചിട്ടില്ല. തീരുമാനം പിന്നീടെന്ന നിലപാടിലാണ് അദ്ദേഹം. 2021 ൽ സെൻസസ് നടക്കാനിരിക്കെ 2019 ഡിസംബർ 31നു ശേഷം വാർഡ് വിഭജനം പോലുളള ഘടനാ മാറ്റങ്ങൾ പാടില്ലെന്നു കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുള്ള പ്രതിപക്ഷ നിവേദനം ഗവർണർക്കു മുൻപാകെയുണ്ട്.

ഗവർണർ തിരിച്ചയച്ചില്ലെങ്കിലും ഓർഡിനൻസിനു പകരം ബിൽ സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ തടസ്സമില്ലെന്നാണു സർക്കാരിനു ലഭിച്ച നിയമോപദേശം. സഭ ചേരാനും ബിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുമുള്ള തീരുമാനം 20നു മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കും. ഡൽഹിയിൽനിന്നു ഗവർണർ 19നു മടങ്ങിയെത്തും.

English Summary: Governor, chief minister war of words over caa and local body ordinance