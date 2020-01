ഓർഡിനൻസിൽ ഒപ്പിടാതെ ഗവർണർ; വാർഡ് പുനർവിഭജനത്തിൽ ആശങ്ക

തിരുവനന്തപുരം ∙ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വാർഡുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാനുള്ള ഓർഡിനൻസിൽ ഒപ്പിടാൻ ഗവർണർ വിസമ്മതിച്ചതോടെ വാർഡ് പുനർവിഭജന നടപടികൾ കൃത്യസമയത്തു പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമോയെന്ന് ആശങ്ക.

നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ 5 മാസമെങ്കിലും വേണമെന്നാണു സംസ്ഥാന ഡീലിമിറ്റേഷൻ കമ്മിഷന്റെ വിലയിരുത്തൽ. 2011 സെൻസസിലെ ജനസംഖ്യക്ക് ആനുപാതികമായി വാർഡ് പുനർവിഭജനത്തിനുള്ള രൂപരേഖ തയാറാക്കാൻ തദ്ദേശസ്ഥാപന സെക്രട്ടറിമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ആദ്യ നടപടി.

അതിർത്തികൾ നിശ്ചയിച്ചു പുതിയ വാർഡുകളുടെ കരട് പിന്നീട് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തണം. പിന്നീട് ആക്ഷേപങ്ങൾ ക്ഷണിക്കണം.

ആക്ഷേപങ്ങൾ കേൾക്കാൻ 14 ജില്ലകളിലും കമ്മിഷൻ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. തുടർന്നാണ് അന്തിമ വാർഡ് വിഭജന പട്ടിക പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുക. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം വനിത, പട്ടികജാതി, പട്ടിക വർഗ സംവരണക്രമം നിശ്ചയിക്കാൻ.

സെപ്റ്റംബറിലോ ഒക്ടോബറിലോ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആലോചന. അതിനു മുൻപായി ഈ നടപടികൾ എല്ലാം പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള സാവകാശം ലഭിക്കുമോ എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആശങ്ക.

∙ ‘തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാർഡ് പുനർവിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നിയമാനുസൃതമല്ലാത്തതൊന്നും സർക്കാർ ചെയ്തിട്ടില്ല. നിലവിലുള്ള 1200 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 82 എണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണ് 2011 സെൻസസ് പ്രകാരം വാർഡ് പുനർവിഭജനം നടന്നിട്ടുള്ളത്. യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് ഇതു ചെയ്തത്. ബാക്കി തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിൽ 2001 ലെ സെൻസസ് പ്രകാരമാണു വാർഡുകൾ നിലവിലുള്ളത്.’ – മന്ത്രി എ.സി.മൊയ്തീൻ

∙ ‘വാർഡ് പുനർവിഭജനം സംബന്ധിച്ച ഓർഡിനൻസ് ഗവർണർ ഒപ്പിടാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഭരണ പ്രതിസന്ധിയില്ല. ചിലരും പ്രതിപക്ഷവും അങ്ങനെ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. വെള്ളം കലക്കി മീൻ പിടിക്കാനാണു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ശ്രമം. ഓർഡിനൻസിന് ഇത്ര തിടുക്കം എന്താണെന്നും ബിൽ ആയി നിയമസഭയിൽ വച്ചാൽ പോരേ എന്നുമാണു ഗവർണർ ചോദിച്ചത്.’ – മന്ത്രി എ.കെ.ബാലൻ

English Summary: Ward division in doubt as governor refuse to sign ordinance