റോഡിലെയും നടപ്പാതയിലെയും കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കണം: ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി ∙ പൊതുറോഡിലും നടപ്പാതയിലുമുള്ള മാർഗ തടസ്സങ്ങളും കയ്യേറ്റങ്ങളും ഒഴിപ്പിക്കാൻ സർക്കാരും തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളും പൊലീസ്, മോട്ടർ വാഹന ഉദ്യോഗസ്ഥരും നിയമപ്രകാരം നടപടിയെടുക്കണമെന്നു ഹൈക്കോടതി.

കാൽനടക്കാരുടെ ഉപയോഗത്തിനുള്ള നടപ്പാതയിൽ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതും സമീപ കടകളിലെ സാധനങ്ങൾ ഇറക്കിവയ്ക്കുന്നതും അനുവദനീയമല്ല. നടപ്പാതയിൽ ഇതര തടസ്സങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത സ്ഥലത്തുകൂടി നടക്കാൻ കാൽനടക്കാർ നിർബന്ധിതമാകും; അംഗപരിമിതർ ഉൾപ്പെടെ ബുദ്ധിമുട്ടുമെന്നു ജസ്റ്റിസ് അനിൽ നരേന്ദ്രൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പൊതുറോഡുകളിലും നടപ്പാതയിലും വാഹനങ്ങൾക്കും കാൽനടക്കാർക്കും സുരക്ഷാഭീഷണിയാകുന്ന നിർമാണങ്ങളോ തടസ്സങ്ങളോ പാടില്ല. നിശ്ചിത നിലവാരവും മാർഗരേഖയും അനുസരിച്ചു നിർമിക്കുന്ന പൊതുറോഡുകൾ കാൽനടക്കാരുടെ താൽപര്യം കൂടി സംരക്ഷിച്ച് സ്ഥിര/താൽക്കാലിക കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പരിപാലിക്കണമെന്നു കോടതി പറ‍ഞ്ഞു.

കാഞ്ഞങ്ങാട്– കാസർകോട് കെഎസ്ടിപി റോഡിൽ ഉദുമ ജംക്‌ഷനിലെ ബസ് ഷെൽട്ടർ ബസ് ബേയിലേക്കു തള്ളിനിൽക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച തർക്കം പരിഗണിക്കവേയാണു കോടതി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഹർജിയിലെ തീരുമാനം

∙ രേഖകളും വസ്തുതകളും പരിശോധിച്ചതിൽനിന്ന്, ഉദുമ ജംക്‌ഷനിലെ ബസ് ഷെൽട്ടർ ബസ് യാത്രക്കാർക്കും കാൽനടക്കാർക്കും ഭീഷണിയാണെന്നു കോടതി പറഞ്ഞു. ബസ് ഷെൽട്ടർ മാറ്റണമെന്ന റോഡ് സുരക്ഷാ കൗൺസിന്റെ പ്രമേയത്തിൽ ഒരുമാസത്തിനകം നടപടിയെടുക്കണമെന്ന മുൻഉത്തരവു പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ കോടതി കർശനമായി ഇടപെടുമെന്നും പറഞ്ഞു. ഉത്തരവു നടപ്പാക്കിയില്ലെന്നാരോപിക്കുന്ന കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയും മുൻഉത്തരവു പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന റിവ്യൂഹർജിയുമാണു കോടതി പരിഗണിച്ചത്.

നിയമത്തിൽ പറയുന്നത്

സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ പോകാൻ കാൽനടക്കാരെ നിർബന്ധിക്കരുതെന്നു കോടതിയുടെ മറ്റൊരുത്തരവുണ്ട്. നടപ്പാത കാൽനടക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് ഇന്ത്യൻ റോഡ് കോൺഗ്രസ് മാർഗരേഖ കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് റോഡിൽ കാൽനടക്കാർക്കു വേണ്ട സൗകര്യമൊരുക്കാൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു ബാധ്യതയുണ്ട്. റോഡിൽ മാർഗതടസ്സമായി കയ്യേറ്റം പാടില്ലെന്നു മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമത്തിലുമുണ്ട്. ഇത്തരം മാർഗതടസ്സങ്ങൾ നീക്കാൻ നോട്ടിസ് പോലുമില്ലാതെ മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിക്കു നടപടിയെടുക്കാമെന്നു മുൻഉത്തരവുള്ളതും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary: Encroachment in road and footpath must be stopped says high court