വാർഡ് വിഭജനം: ഗവർണർ ഒപ്പുവച്ചില്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ വെട്ടിലാകും

തിരുവനന്തപുരം∙ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വാർഡുകൾ വിഭജിക്കുന്നതിനുള്ള ഓർഡിനൻസിലോ അതിനെ മറികടക്കാനുള്ള നിയമത്തിലോ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഒപ്പുവയ്ക്കാതിരുന്നാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വെട്ടിലാകും. നിലവിലെ വാർഡുകൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുകയല്ലാതെ സർക്കാരിനു മറ്റു വഴിയുണ്ടാകില്ല.

സെൻസസ് ആരംഭിക്കുന്നതിനാൽ 2019 ഡിസംബർ 31 മുതൽ പ്രദേശികതലത്തിൽ വാർഡ് ഉൾപ്പെടെ ഘടകങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തരുതെന്നു കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 1948ലെ സെൻസസ് നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമാണിത്. കേന്ദ്രനിയമം ലംഘിക്കുന്ന ഓർഡിനൻസിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാനാകില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ഗവർണർ. ഇതിനെ മറികടക്കാൻ നിയമസഭയിൽ ബിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഇന്നലെ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരാത്ത ബിൽ അവതരണത്തിനു ഗവർണറുടെ അനുമതി നിർബന്ധമില്ലെങ്കിലും അതു നിയമസഭ പാസാക്കിയ ശേഷം ഗവർണർ ഒപ്പുവച്ചാലേ പ്രാബല്യത്തിൽ വരൂ.

ഭരണഘടനയുടെ അനുഛേദം 200 അനുസരിച്ച് ഓർഡിനൻസ്, നിയമസഭ പാസാക്കിയ ബിൽ എന്നിവ അംഗീകാരത്തിനായി ലഭിച്ചാൽ ഗവർണർക്കു 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം: ഒപ്പുവയ്ക്കാം, സംശയമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാരിനോടു വിശദീകരണം തേടാം, ഒപ്പുവയ്ക്കാനാകില്ലെന്നു പറഞ്ഞു സർക്കാരിനു മടക്കി നൽകാം, അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയയ്ക്കാം. വിയോജിപ്പു രേഖപ്പെടുത്തി തിരിച്ചയച്ചാൽ അനുഛേദം 201 അനുസരിച്ചു വീണ്ടും മന്ത്രിസഭയിൽ പാസാക്കി ഗവർണർക്കു തന്നെ തിരിച്ചയയ്ക്കാം. ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഓർഡിനൻസിലോ ബില്ലിലോ 6 മാസത്തിനകം ഗവർണർ ഒപ്പുവയ്ക്കണം. ഒപ്പു വയ്ക്കാതിരുന്നാൽ പക്ഷേ സർക്കാരിന് ഒന്നും ചെയ്യാനാകില്ല.

കെ.ആർ.ഗൗരിയമ്മ മന്ത്രിയായിരിക്കെ 1990ലാണ് നിയമസഭ സംസ്ഥാന വനിത കമ്മിഷൻ ബിൽ പാസാക്കുന്നത്. ഗവർണർ അതിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാതെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അഭിപ്രായത്തിനു വിട്ടു. 1995 സെപ്റ്റംബർ 15നാണ് ആ ബിൽ അംഗീകരിച്ചു വന്നത്. കമ്മിഷന്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയതാകട്ടെ ’96 ൽ എ.കെ.ആന്റണി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോഴും. 2014ൽ യുഡിഎഫ് ഭരണകാലത്തു നിയമസഭ പാസാക്കിയ കേരള മാരിടൈം ബോർഡ് ബിൽ 2017 ലാണു പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു ഗവർണർ മടക്കി അയയ്ക്കുന്നത്. നിയമസഭയുടെ കണക്കനുസരിച്ചു ഗവർണർക്ക് അയച്ച 3 ബില്ലുകൾ ഇനിയും മടങ്ങിവരാനുണ്ട്.

English Summary: Government will be in trouble if governor does not sign ward division ordinance