പള്ളിത്തർക്കം: ഓർഡിനൻസിൽ ഇടപെടില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ മലങ്കര സഭയിലെ പള്ളികളിൽ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ഓർഡിനൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. മരിച്ചവരോട് അനാദരം കാണിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. ഏതു വൈദികനാണ് അന്തിമ കർമങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് എന്നതു കോടതിയുടെ വിഷയമല്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര, ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദിരാ ബാനർജി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. 2017 ലെ വിധി നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ നൽകിയ കോടതിയലക്ഷ്യക്കേസ് പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി.

മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്നത് തടഞ്ഞത് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണെന്നു സർക്കാർ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ശവസംസ്കാരം തടയുന്നത് സാമൂഹികവും മതപരവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ക്രൈസ്തവരിൽ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്നു പ്രതിഷേധം ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവന്നതെന്നും സർക്കാർ ബോധിപ്പിച്ചു. പള്ളിത്തർക്ക കേസിൽ സർക്കാർ കക്ഷിയായിരുന്നില്ലെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു.

ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ അഭിഭാഷകരും ഓർഡിനൻസ് വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തി. 2017 ലെ വിധിക്കപ്പുറമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടില്ലെന്നായിരുന്നു അരുൺ മിശ്രയുടെ പ്രതികരണം. 2017ലെ വിധി പള്ളികളുടെ ഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. അതിനപ്പുറമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെടില്ല. മൃതദേഹം ആരുടേതായാലും ആദരവും ബഹുമാനവും കാട്ടണം. അനാവശ്യമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കരുത്. മാനുഷികമായി ഇതിനെ കാണാൻ കഴിയണം. കൂടുതൽ നിർബന്ധം പിടിച്ചാൽ, കോടതിയലക്ഷ്യ കേസ് തള്ളുമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്രയുടെ തന്നെ നേരത്തെയുള്ള വിധികൾ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് അനുകൂലമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ, വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ വിധികളെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ നിർവചിക്കാൻ അറിയാമെന്നും ജസ്റ്റിസ് മിശ്ര പറഞ്ഞു. ഭരണപരമായ തർക്കങ്ങളിൽ പകുതി പരിഹരിച്ചു. ശേഷിക്കുന്നത് താനോ പിന്നാലെ വരുന്നവരോ പരിഹരിക്കും. അതിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണു വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സെപ്റ്റംബറിലാണ് ജസ്റ്റിസ് മിശ്ര വിരമിക്കുക. കോടതിയലക്ഷ്യക്കേസിൽ ഇരുകക്ഷികൾക്കും സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ കോടതി ആറാഴ്ചത്തെ സമയം നൽകി.

English Summary: Supreme court not to interfere in church ordinance