നിയമലംഘനം കണ്ടാൽ ഇടപെടും: ഗവർണർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ അധികാരമേറ്റപ്പോൾ ചൊല്ലിയ സത്യവാചകം ലംഘിച്ച ചിലർ കേരളത്തിലുണ്ടെന്നും താൻ അങ്ങനെയാകുമെന്നു കരുതരുതെന്നും ഗവർണർ. ഭരണഘടനയോ നിയമമോ ലംഘിക്കപ്പെട്ടാൽ ഇടപെടും. തന്റെ സഞ്ചാരം തടയുമെന്നു കേരളത്തിലെ ഒരു എംപി പറഞ്ഞു. തടയാൻ വന്നാൽ ഒരു തവണ വഴങ്ങാം; അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ വഴങ്ങുമെന്നു കരുതേണ്ട. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ദേശഭക്തരാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കളികൾ അവർക്കു മടുത്തെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു.

തന്നെ കണ്ട 2 മന്ത്രിമാരോട് ഓർഡിനൻസ് സംബന്ധിച്ചു സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നെന്നും അവ പരിഹരിക്കുന്നതിനു പകരം, മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വാർത്തയാക്കാനാണു സർക്കാർ ശ്രമിച്ചതെന്നും ഗവർണർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. വീണ്ടും ഓർഡിനൻസ് അയച്ചാലും സംശയങ്ങൾ തീരാതെ ഒപ്പുവയ്ക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Will interfere if rules are breaked says governor