ജിഎസ്ടി വിഹിതം കിട്ടുന്നില്ല; കോൺഗ്രസിനെ ഒപ്പം കൂട്ടി ഐസക്കിന്റെ പടയൊരുക്കം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേരളം നേരിടുന്ന ധനപ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നു പുറത്തുകടക്കാൻ കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വവുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആശയവിനിമയം നടത്തിയേക്കും. ജിഎസ്ടി വിഹിതം അടക്കം കേരളത്തിന് അർഹമായ തുക നൽകാൻ കേന്ദ്രം കൂട്ടാക്കാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടി സഹകരിക്കാതെ തരമില്ലെന്നാണു ധനമന്ത്രി ടി.എം. തോമസ് ഐസക്കിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.

കുടിശികയുടെ കാര്യം ഇന്നലെ ധനമന്ത്രിമാരുടെ ഉപസമിതി യോഗത്തിൽ തോമസ് ഐസക്ക് ആവർത്തിച്ചെങ്കിലും പണം ഉടൻ കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷ അദ്ദേഹത്തിനുമില്ല. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പിന്തുണയോടെ അടുത്ത നടപടിയിലേക്കു കടക്കാൻ കേരളം ആലോചിക്കുന്നത്.

ഡിസംബറിലെ ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരമായി 1600 കോടിയാണ് കേരളത്തിനു കിട്ടാനുള്ളത്. ധന കമ്മിഷന്റെ നിർദേശമനുസരിച്ചു ലഭിക്കേണ്ട 3 മാസത്തെ നികുതി വിഹിതമായ 6866 കോടി രൂപയിൽ 4524 കോടിയേ തരാനാകൂ എന്ന കേന്ദ്ര നിലപാടിലും കേരളം വിയോജിപ്പറിയിച്ചു.

ഉപസമിതി കൺവീനറും ബിഹാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായ സുശീൽ കുമാർ മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലായിരുന്നു യോഗം. ഇതേസമയം, സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ പ്രായം ഉയർത്തുന്നത് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അക്കാര്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എൽഡിഎഫ് ആണെന്നും തോമസ് ഐസക്ക് മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.

വരുമാനലക്ഷ്യം വീണ്ടും ഉയർത്തി കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ചരക്ക്, സേവന നികുതി (ജിഎസ്ടി) വരുമാന ലക്ഷ്യം ധനമന്ത്രാലയം വീണ്ടും ഉയർത്തി. ഫെബ്രുവരിയിൽ 1.15 ലക്ഷം കോടി, മാർച്ചിൽ 1.25 ലക്ഷം കോടി രൂപ വീതമാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രതീക്ഷിത ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാത്തതാണ് സർക്കാരിനെ കുഴക്കുന്നത്.

നേരത്തെ, ഡിസംബറിൽ 1.1 ലക്ഷം കോടി രൂപയും ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ 1.15 ലക്ഷം കോടി രൂപയും വീതം ജിഎസ്ടി വരുമാനം നേടണമെന്നായിരുന്നു കണക്കുകൂട്ടൽ. എന്നാൽ, ഡിസംബറിലെ വരുമാനം 1.03 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലൊതുങ്ങി. അതേസമയം, ദീർഘനാൾ സ്ഥിരത കൈവരിക്കാതിരുന്ന ജിഎസ്ടി വരുമാനം തുടർച്ചയായി ഒരു ലക്ഷം കോടിയെങ്കിലും കടന്നതിൽ സർക്കാരിന് ആശ്വാസമുണ്ട്.

സ്വർണത്തിന് ഇ വേ ബിൽ: ആവശ്യവുമായി കേരളം

സ്വർണത്തിന് ഇ വേ ബിൽ വേണമെന്ന് കേരളം. ഇ വേ ബിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ സംസ്‌ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്ന സ്വർണത്തിൽ വലിയ തോതിൽ നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട്. 650 കോടി ലഭിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് കേരളത്തിന് 150 കോടി മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നത്– ഉപസമിതി യോഗത്തിൽ തോമസ് ഐസക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary: Issac to join hands with congress for getting gst amount