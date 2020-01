സ്വകാര്യ സ്കൂളിൽ സർക്കാർ അനുമതിയില്ലാതെ മതപഠനം അരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി∙ അംഗീകൃത സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾ സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ മതപഠനമോ മതശിക്ഷണമോ നടത്തരുതെന്നു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി നിർദേശം പുറപ്പെടുവിക്കണമെന്നു ഹൈക്കോടതി. വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമപ്രകാരം അംഗീകാരം വേണ്ട സ്കൂളുകളിൽ മറ്റു മതങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി ഒരു മതത്തിന്റെ മാത്രമായി മതപഠനം നടത്താനാവില്ല. സർക്കാരിന്റെ അംഗീകാരം വേണ്ട സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾ വിവിധ മതങ്ങളുടെ പഠനക്ലാസ് ആയാലും സർക്കാരിന്റെ അനുമതിയോടെ മാത്രം നടത്തണമെന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

വിദ്യാഭ്യാസം ഏതുതരത്തിലാകണമെന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മാതാപിതാക്കൾക്കുണ്ടെങ്കിലും പാഠ്യപദ്ധതി നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അധികാരം സർക്കാരിനാണ്. സ്വകാര്യസ്ഥാപനമായാലും പൊതുകർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണം. സ്വന്തം വിശ്വാസം പിൻതുടരാനുള്ള വ്യക്തിഗത സ്വാതന്ത്ര്യം പൊതു കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുമ്പോൾ ലഭ്യമല്ല. അതേസമയം, മതത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ മൂല്യങ്ങൾ പകർന്നു നൽകുന്നതിനെ തള്ളിപ്പറയുന്നില്ലെന്നും കോടതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മുസ്‌ലിംകളെ മാത്രം പ്രവേശിപ്പിച്ച് ഇസ്‌ലാം മതപഠനം നടത്തുന്നതിന്റെ പേരിൽ സർക്കാർ അടച്ചുപൂട്ടൽ ഉത്തരവിറക്കിയതിനെതിരെ തിരുവനന്തപുരം മണക്കാട് ഹിദായ എജ്യുക്കേഷനൽ ട്രസ്റ്റ് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണു ജസ്റ്റിസ് എ. മുഹമ്മദ് മുഷ്താഖിന്റെ ഉത്തരവ്.

ഉത്തരവ് ലംഘിച്ചാൽ ഹർജിക്കാർ ഉൾപ്പെടെ ഏതു സ്കൂളിനുമെതിരെ സർക്കാരിനു നടപടിയെടുക്കാം. മതനിരപേക്ഷത ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങളിൽ ഏറെ പ്രധാനമാണ്. സർക്കാരിനോ അധികാരികൾക്കോ പൊതുകർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്ന സ്വകാര്യസ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ ഒരു മതത്തിനു മറ്റു മതങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അമിതപ്രാധാന്യം നൽകാനാവില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങളുടെയും ധാർമികതയുടെയും നിഷേധമാകും. ന്യൂനപക്ഷ സ്ഥാപന അവകാശത്തിന്റെ പേരിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷ സ്വഭാവത്തിൽ വെള്ളം ചേർക്കാനാവില്ല.

English summary: No religious studies in private schools without govt permission; Kerala HC