നോക്കി നിൽക്കേ തുറക്കുന്ന ആശുപത്രികൾ; കേരളത്തിന് ചില ‘ചൈനീസ് പാഠങ്ങൾ’

ആശങ്കകളുടെ നടുവിൽ നിന്ന് ഇത് എഴുതാമോ എന്നറിയില്ല. എങ്കിലും ഒരു മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥിയെന്ന നിലയിൽ എഴുതിപ്പോവുകയാണ്. കൊറോണയ്ക്കെതിരെ വുഹാനിൽ നടക്കുന്ന ചില കരുതൽ നടപടികൾ വൈറസ് രോഗങ്ങൾ അലട്ടുന്ന കേരളത്തിനു നൽകുന്ന പാഠങ്ങൾ ഏറെയാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുദിവസമായി വുഹാൻ സർവകലാശാലയുടെ ഹോസ്റ്റലിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ്. പുറത്തേക്കു പോകണമെങ്കിൽ സർക്കാർ നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്ന മുൻകരുതലുകൾ ഉറപ്പാക്കണം. ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റലിനു തൊട്ടടുത്തു തന്നെയാണ് ഇവിടത്തെ വലിയ ആശുപത്രികളിലൊന്ന്. കൊറോണ ബാധിച്ചവരടക്കം ഒട്ടേറെ പേർ ഇവിടെ പരിചരണത്തിലാണ്.

ആശുപത്രിയിലുള്ളവരെയും പുറത്തുള്ളവരെയും ശാസ്ത്രീയമായി സഹായിക്കാൻ വൻ സംഘം ഇന്നലെ വുഹാനിലെത്തി. 1230 പേരുണ്ട്. ചൈനയുടെ പട്ടാളമായ പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമിയുടെ മെഡിക്കൽ സംഘത്തിലെ അതിവിദഗ്ധരാണിതിൽ. ഇതു പോരാഞ്ഞ്, 6 പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ സംഘങ്ങളെ ഏതാവശ്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കാൻ തയാറാക്കി നിർത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും മാത്രമല്ല, ഇവർക്കു ശരിയായ പരിചരണമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ തീവ്രപരിചരണ വിദഗ്ധരും ആശുപത്രികളിലുണ്ട്.

മറ്റൊന്ന്, വുഹാനിൽ ഉയരുന്ന 2 ആശുപത്രികളാണ്. ദ്രുതഗതിയിൽ നിർമാണം പുരോഗമിക്കുന്ന ആദ്യ ആശുപത്രിയിൽ 1000 കിടക്കകളുണ്ടാകുമെന്നാണു വിവരം. ഒരു ആശുപത്രി കൂടി നിർമിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 25,000 ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ 1300 കിടക്കകളുടേത്. 15 ദിവസം കൊണ്ടു പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുമെന്നാണ് അറിയിപ്പ്. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഐസലേഷൻ വാർഡുകളാണു നമുക്ക് ആശ്രയം. ചൈനയിൽ പുതിയൊരു ആശുപത്രി തന്നെ സജ്ജീകരിച്ചു രോഗം പകരാനുള്ള സാധ്യത ഒഴിവാക്കാനാണ് അധികൃതരുടെ ശ്രമം. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും നാളെ എന്താകുമെന്ന് അറിയില്ല. ഒന്നുറപ്പാണ്, മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ കൊണ്ടു തന്നെയാണ് ആപത്തുകളെ നേരിടേണ്ടത്.

