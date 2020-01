ഇഴകളാൽ കൈമാറിയ സ്നേഹത്തിന് അറുപതിന്റെ തിളക്കം

കോഴിക്കോട് ∙ രണ്ടു തലമുറയെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഇഴകളിൽ കോർത്തെടുത്തൊരു ദേശീയ പതാക. റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായ ഇന്ന് രാവിലെയും കല്ലായി മൂരിയാട് പി.എഫ്.റോയ് എന്ന തയ്യൽ‍ക്കാരൻ കടയ്ക്കുമുന്നിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തും. 60 വർഷം മുൻപ് പിതാവ് കടയ്ക്കുമുന്നിൽ ഉയർത്തിയ അതേ പതാകയാണ് ഇത്രയും വർഷങ്ങളായി റോയിയും ഉയർത്തുന്നത്. നിധി പോലെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ച പതാക. റോയിയുടെ ജന്മദിനവും റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലാണ്.

ദേശീയവാദിയും ഗാന്ധിയനുമായ താരങ്ങാടി പറമ്പിൽ പി.ജെ.ഫ്രാൻസിസ് 1961ലാണ് മൂരിയാട് തുന്നൽക്കട തുറന്നത്. അന്നുതൊട്ട് എല്ലാ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിലും കടയ്ക്കുമുന്നിൽ ഖാദിത്തുണിയിൽ നിർമിച്ച ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിയിരുന്നു. 1971 ജനുവരി 26നാണ് മൂന്നാമത്തെ മകനായി പി.എഫ്. റോയ് പിറന്നത്. കുറച്ചുകാലം ഫ്രാൻസിസിനൊപ്പം നിന്ന് തുന്നൽ പഠിച്ച റോയ് പിന്നീട് അപ്പൻ മരിക്കുന്നതിനു മൂന്നു മാസം മുൻപാണ് കടയിലേക്ക് തിരികെവന്നത്. 2007 മേയ് 15നാണ് ഫ്രാൻസിസ് മരിച്ചത്.

അപ്പൻ ഉപയോഗിച്ച അതേ തയ്യൽയന്ത്രമുപയോഗിച്ച് അതേ കടമുറിയിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ തനിക്കൊപ്പം അപ്പനുണ്ടെന്ന തോന്നലാണെന്ന് റോയ് പറയുന്നു. അപ്പൻ എഴുതി നിറച്ച ഡയറികൾ പോലും മേശവലിപ്പിൽ അതേപോലെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രണ്ടു വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളെ അതിജീവിച്ച കഥയും കടയിലെ പതാകയ്ക്കുണ്ട്. 1968ലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ് തോണിയിലെത്തി കട തുറന്നാണ് പതാകയെടുത്തത്. 2018ലെ വെള്ളപ്പൊക്കക്കാലത്ത് റോയിയും വെള്ളത്തിലൂടെയെത്തി കട തുറന്നു പതാക സുരക്ഷിതമാക്കി. വർഷത്തിൽ രണ്ടുപ്രാവശ്യം മാത്രം പുറത്തെടുക്കുന്ന അതേ പതാകയാണ് ഇന്നു റോയ് കടയ്ക്കു മുന്നിൽ ഉയർത്തുക.

