കുറ്റം എവിടെയുമാകട്ടെ, ഏതു സ്റ്റേഷനിലും ഇനി എഫ്ഐആർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ പ്രഥമവിവര റിപ്പോർട്ട് (എഫ്ഐആർ) അതതു സ്ഥലത്തെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് ഇനി നിർബന്ധമില്ല; സംസ്ഥാനത്തെ ഏതു സ്റ്റേഷനിലും റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ബന്ധപ്പെട്ട പൊലീസ് സറ്റേഷനിലേക്ക് എഫ്ഐആർ അയയ്ക്കും. ഇതു സംബന്ധിച്ചു ഡിജിപി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ നിർദേശം നൽകി. ക്രിമിനൽ നടപടി നിയമസംഹിതയിലെ വകുപ്പ് 170 പ്രകാരമാണിത്.

ട്രെയിനിലോ ബസ്സിലോ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്നവർക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലത്തെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. വീഴ്ച വരുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വകുപ്പു തലത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കും.

English Summary: FIR can be registered in any police station