90 ദിവസത്തിനകം വെള്ളാപ്പള്ളിയും മകനും ജയിലിൽ: സുഭാഷ് വാസു

കായംകുളം ∙ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെയും മകനെയും 90 ദിവസത്തിനകം ജയിലിലാക്കുമെന്ന് സുഭാഷ് വാസു. ആദ്യമായി തുറുങ്കിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുന്ന എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിരിക്കും വെള്ളാപ്പള്ളിയെന്നും ബിഡിജെഎസ് സംസ്ഥാന കൗൺസിലിൽ തന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവരുടെ യോഗത്തിനു ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

‘ഔദ്യോഗികമായി ഞാനാണ് ബിഡിജെഎസ് പ്രസിഡന്റ്. സംസ്ഥാന കൗൺസിലിലെ 11 അംഗങ്ങളിൽ 10 പേരും ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. തലയും കുത്തി നിന്നാലും തുഷാറിന് ബിഡിജെഎസ് എന്ന ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയെ പിടിച്ചടക്കാൻ പറ്റില്ല. എൻഡിഎ കൺവീനർ സ്ഥാനത്തു നിന്നു തുഷാറിനെ ഒഴിവാക്കി ബി.സുരേഷ് ബാബുവിനെ നിയോഗിക്കാൻ ബിജെപി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിനു കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.’

സ്വാമി ശാശ്വതീകാനന്ദയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ചില കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത മാസം 6നു വെളിപ്പെടുത്തും. ചങ്ങനാശേരിയിലെ പെൺകുട്ടിയുടെ മരണവും അന്വേഷിക്കും.

ബിഡിജെഎസിനെ മറയാക്കി ഇവർ കുതിരക്കച്ചവടം നടത്തുകയായിരുന്നു. അപ്രസക്ത മണ്ഡലങ്ങളിൽ സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്തി സിപിഎമ്മുമായി ചേർന്ന് ഗൂഢതന്ത്രം പയറ്റി. എൻഡിഎ നേതൃത്വത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു. എട്ടുകാലി മമ്മൂഞ്ഞാണ് തുഷാർ. കുട്ടനാട് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതനായ വ്യക്തിയെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കും, ജയിപ്പിക്കും. സ്പൈസസ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനം രാജി വയ്ക്കില്ലെന്നും സുഭാഷ് വാസു പറഞ്ഞു.

