ചിരിക്ക് ‘കൈ കൊടുത്ത്’ ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും !

തിരുവനന്തപുരം ∙ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ പരേഡിലും വൈകിട്ട് രാജ്ഭവനിലെ ‘അറ്റ് ഹോം’ ചടങ്ങിലും ഒരുമിച്ചു പങ്കെടുത്ത ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും സൗഹൃദം പങ്കുവച്ചു. ഇരുവരുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളും സൗഹൃദം പങ്കിട്ടതോടെ ഗവർണർ – മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ കാലുഷ്യങ്ങൾ അകന്നു. പൗരത്വ നിയമ വിവാദങ്ങളിൽ സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിൽ പോരാട്ടം കൊഴുക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു സൗഹൃദം പങ്കിടൽ.

പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളം പുരോഗതിയിലേക്കു നീങ്ങുകയാണെന്നു റിപ്പബ്ലിക് ദിന പ്രസംഗത്തിൽ ഗവർണർ പറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എന്നതാണു മോദി സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം. പീഡനം അനുഭവിക്കുന്നവരുടെയും അഭയാർഥികളുടെയും അഭയ കേന്ദ്രമാണ് ഇന്ത്യയെന്നു പൗരത്വ നിയമത്തെ പരോക്ഷമായി പരാമർശിച്ചു ഗവർണർ പറഞ്ഞു.

ചടങ്ങിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൊച്ചുമകനെ അടുത്തിരുത്തി ലാളിക്കാനും പത്നി കമല വിജയനോടു കുശലം പറയാനും ഗവർണറും പത്നി രേഷ്മ ആരിഫും സമയം കണ്ടെത്തി. ‘അറ്റ് ഹോം’ ചടങ്ങിൽ സ്പീക്കർ പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ, മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവരും എത്തി. ചായ സൽക്കാരത്തിനിടെ ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും 15 മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചു.

ഇതേസമയം പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ നിയമസഭ പാസാക്കിയ പ്രമേയത്തെ വിമർശിക്കുന്ന ഗവർണറുടെ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അടക്കം യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ വിട്ടുനിന്നു.

