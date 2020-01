സംയുക്ത സമരം: കോൺഗ്രസിന് പിന്നാലെ ലീഗിലും തർക്കം

തിരുവനന്തപുരം∙ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ സംയുക്ത സമരത്തിന്റെ പേരിലുള്ള കോലാഹലങ്ങൾ യുഡിഎഫിൽ അടങ്ങുന്നില്ല. കോൺഗ്രസിലെ പൊട്ടിത്തെറിക്കു ശേഷം മുസ്‌ലിം ലീഗിലും പൊടിപടലങ്ങൾ ഉയർന്നതാണു പുതിയ വഴിത്തിരിവ്.എൽഡിഎഫിന്റെ മനുഷ്യ മഹാശൃംഖലയിൽ പങ്കെടുത്ത ലീഗിന്റെ പ്രാദേശിക നേതാവ് കെ.എം.ബഷീറിനെ പാർട്ടി നേതൃത്വം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതാണ് ഒടുവിൽ ചർച്ചകൾക്കു വഴിതുറന്നത്.

എൽഡിഎഫ്–യുഡിഎഫ് സംയുക്ത സമരം എന്ന ആശയം പിന്തുടർന്നെന്നാണു ബഷീറിന്റെ ന്യായീകരണം. ഇതു വിവാദമാക്കേണ്ടതില്ലെന്നു പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി അഭിപ്രായപ്പെട്ടെങ്കിലും നടപടിയെടുക്കാനായിരുന്നു ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.പി.എ.മജീദിന്റെ നിലപാട്. ലീഗിന്റെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഉമർ പാണ്ടികശാല യോജിച്ച സമരമാണു വേണ്ടതെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടപ്പോൾ, അതേ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കോഴിക്കോട് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് ടി.സിദ്ദിഖ് അതിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു.

മനുഷ്യ ശൃംഖലയിൽ ലീഗ് പ്രവർത്തകരെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ഇടതുനേതൃത്വം കാര്യമായി ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ലീഗിന്റെ ബേപ്പൂർ മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ.എം. ബഷീറിന്റെ പ്രാതിനിധ്യമാണ് ആകെ അവർക്ക് എടുത്തു പറയാനുണ്ടായത്. യുഡിഎഫും ലീഗും തങ്ങളുടെ അണികൾ പങ്കെടുക്കുന്നതു കർശനമായി വിലക്കിയിട്ടും അത് ഒരാൾ ലംഘിച്ചുവെന്നു കണ്ടാണു ലീഗ് നേതൃത്വത്തിന്റെ നടപടി. എന്നാൽ സംയുക്ത സമരത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ വേറെയും ലീഗിലുണ്ടെന്നാണു കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഇന്നലത്തെ പ്രതികരണം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട മുസ്‌ലിം ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ വിശ്വാസം പൗരത്വനിയമവിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പേരിൽ വീണ്ടെടുക്കാൻ കാര്യമായ അധ്വാനമാണു സിപിഎം നടത്തുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി കൈകോർക്കണമെന്ന ആഹ്വാനം മുഴക്കുന്നതും ലീഗിനെയും അതിന്റെ പ്രവർത്തകരെയും ഉന്നമിട്ടാണ്. സിപിഎമ്മിന്റെ ഈ ലാക്ക് അറിയാവുന്നതു കൊണ്ടാണു ബഷീറിനെതിരെ തിരക്കിട്ടു ലീഗ് നേതൃത്വം നടപടി സ്വീകരിച്ചതും ആ നടപടി വാ‍ർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞതും.

ബഷീർ

മനുഷ്യ മഹാശൃംഖലയിൽ പങ്കെടുത്ത‌‌ ലീഗ് നേതാവിന് സസ്പെൻഷൻ

കോഴിക്കോട്∙ എൽഡിഎഫ് മനുഷ്യ മഹാശൃംഖലയിൽ പങ്കെടുത്ത മുസ്‌ലിം ലീഗ് നേതാവിനെ പാർട്ടി സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ലീഗ് ബേപ്പൂർ മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ.എം. ബഷീറിനെതിരെയാണ് നടപടി. യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾക്കെതിരെ പരസ്യ പ്രതികരണം നടത്തി ബഷീർ നടപടി ചോദിച്ചു വാങ്ങുകയായിരുന്നെന്ന് നേതൃത്വം അറിയിച്ചു.

പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ എൽഡിഎഫ് സംഘടിപ്പിച്ച മനുഷ്യ മഹാശൃംഖലയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടെന്ന് പ്രവർത്തകർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നെന്ന് ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഉമ്മർ പാണ്ടികശാല അറിയിച്ചു. പൗരത്വ വിഷയത്തിൽ യോജിച്ച സമരം വേണമെന്നു തന്നെയാണ് പാർട്ടി നിലപാട്. എന്നാൽ, മനുഷ്യ മഹാശൃംഖല എൽഡിഎഫിന്റെ മാത്രം പരിപാടി ആയതിനാലാണ് സഹകരിക്കേണ്ടെന്നു നിർദേശിച്ചത്.

എന്നാൽ, തെറ്റു ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ ആരു സമരം നടത്തിയാലും പങ്കെടുക്കുമെന്നും ബഷീർ പ്രതികരിച്ചു. പൊതു ഐക്യത്തിനായി നിന്നത് കുറ്റകൃത്യമാണെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കു നടപടിയെടുക്കാം. ഇതു നിലനിൽപിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്നും രാഷ്ട്രീയ ഭിന്നതകളെക്കാൾ പ്രധാനമാണ് പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ പോരാട്ടമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മനുഷ്യ മഹാശൃംഖലയിൽ പങ്കെടുത്തതിനാണു നടപടിയെങ്കിൽ ലീഗിന് ആയിരക്കണക്കിനു പേരെ പുറത്താക്കേണ്ടി വരുമെന്നു മന്ത്രി കെ.ടി.ജലീൽ കൊച്ചിയിൽ പ്രതികരിച്ചു.

വ്യക്തികളെന്ന നിലയിൽ ലീഗുകാർ പങ്കെടുത്തതിൽ തെറ്റില്ല: മുനീർ

തിരുവനന്തപുരം∙ എൽഡിഎഫ് സംഘടിപ്പിച്ച മനുഷ്യശൃംഖലയിൽ വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയിൽ ലീഗ് പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവ് എം.കെ.മുനീർ. മതസംഘടനയിലും പാർട്ടിയിലും അംഗത്വമുള്ളവർ സംഘടനയുടെ പേരിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടാകാം. ഇപ്പോൾ സസ്പെൻഷനിലായ കെ.എം.ബഷീർ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തതിനു പുറമേ പാർട്ടി അച്ചടക്കം ലംഘിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. പാർട്ടിയിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായമില്ലെന്നും മുനീർ പറഞ്ഞു.

ഒന്നിച്ചുള്ള സമരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ തമ്പ്രാക്കന്മാരും നിങ്ങൾ അടിയാൻമാരുമെന്ന സിപിഎം രീതി ശരിയല്ല. അവർ വിളിക്കുന്ന ജാഥയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെന്നു നിൽക്കണമെന്ന നിലപാടു ശരിയല്ല. നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ജാഥയിൽ അവരും വന്നു നിൽക്കണം. ഞാൻ കോഴിക്കോട് നടത്തിയ ഉപവാസത്തിൽ മൂന്നു സിപിഎം എംഎൽഎമാരെ വിളിച്ചു. അവർ വന്നില്ല. ഒരു പാലമിട്ടാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണം– മുനീർ പറഞ്ഞു.

സംയുക്തസമരം എകെജി സെന്ററിൽ അല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഒന്നിച്ചു വേണമെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ക്ഷണിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. സംയുക്ത സമരത്തിന്റെ കടയ്ക്കൽ കത്തി വച്ചതു പിണറായി വിജയനാണ്. ഞങ്ങൾ ചങ്ങല പിടിക്കാൻ പോകുന്നു, നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ പങ്കെടുത്തോയെന്ന തീട്ടൂരമാണ് എകെജി സെന്ററിൽ ഇരുന്നു നൽകിയത്.

English summary: Muslim League against united protest on CAA in Kerala