ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ പോരാട്ടത്തിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കണം: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ ഭരണഘടനയെ അതിന്റെ എല്ലാ മൂല്യങ്ങളോടും കൂടി സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കാൻ എല്ലാവരും സന്നദ്ധരാകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായി ലക്ഷങ്ങളെ അണിനിരത്തി കാസർകോട് മുതൽ കളിയിക്കാവിള വരെ എൽഎഡിഎഫ് സംഘടിപ്പിച്ച മനുഷ്യ മഹാശൃംഖല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഇല്ലാതെ കനത്ത പ്രതിഷേധമാണു കേരളത്തിൽ നിയമത്തിനെതിരെ ഉണ്ടായതെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ജാതിഭേദവും മതദ്വേഷവുമില്ലാതെ എല്ലാവരും സോദരരായി വാഴുന്ന നാടിനു മാത്രമേ ഈ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയൂ. എൽഡിഎഫ് ആഹ്വാനം ചെയ്തതാണെങ്കിലും പൗരത്വ നിയമം പാസാക്കിയതിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേരും ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കുക, മതം നോക്കി പൗരത്വം നിർണയിക്കുന്ന നിയമം റദ്ദാക്കുക എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുയർത്തിയുള്ള മനുഷ്യശൃംഖല നാടിന്റെ സാമൂഹിക മുന്നേറ്റ ചരിത്രത്തിൽ പുത്തൻ അധ്യായം കുറിച്ചെന്ന് എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ എ.വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു. സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക, രാഷ്‌ട്രീയ മേഖലയിലെ പ്രമുഖർ, ജനപ്രതിനിധികൾ, സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികളുടെയും രക്തസാക്ഷികളുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങൾ, തൊഴിലാളികൾ, വിദ്യാർഥികൾ, വീട്ടമ്മമാർ തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലയിലുമുള്ളവർ ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമായെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തവർ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം വായിച്ചു പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു. സംസ്ഥാനത്ത്‌ 250 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പൊതുയോഗങ്ങളും നടന്നു. പൊളിറ്റ്‌ ബ്യൂറോ അംഗം എസ്‌.രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള കാസർകോട്ട് ആദ്യ കണ്ണിയായി. പാറശ്ശാല കളിയിക്കാവിളയിൽ പൊളിറ്റ്‌ ബ്യൂറോ അംഗം എം.എ.ബേബി അവസാന കണ്ണിയായി.

തിരുവനന്തപുരത്ത് പാളയത്തു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കുടുംബസമേതമാണ് എത്തിയത്. സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രനും അവിടെ കണ്ണി ചേർന്നു.

