ലഹരിവിമുക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സൗകര്യം വർധിപ്പിക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തു 14 ജില്ലകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡീ അഡിക്‌ഷൻ സെന്ററുകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനം. 10 കിടക്കകളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇത് ഇരട്ടിയാക്കുമെന്നു മന്ത്രി ടി.പി. രാമകൃഷ്ണൻ അറിയിച്ചു. കോഴിക്കോട് കിനാലൂരിൽ കെഎസ്ഐഡിസിയുടെ 40 ഏക്കർ സ്ഥലത്തു മാതൃകാ ലഹരിവിമുക്തി കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കും. ലഹരിക്ക് അടിപ്പെട്ടുപോയവരെ കുടുംബസമേതം പുനരധിവസിപ്പിച്ചു തൊഴിൽ പരിശീലനം നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണു വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്..

കഞ്ചാവ് അടക്കമുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കൾ കൈവശം വച്ചാൽ കടുത്ത ശിക്ഷ നൽകാൻ നിയമം ശക്തമാക്കണം. ഇപ്പോഴുള്ള എൻടിപിഎസ് നിയമം ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ‘നാളത്തെ കേരളം ലഹരിമുക്ത കേരളം’ പരിശീലന പരിപാടി മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രസിഡന്റ് ഡോ. കെ.വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

