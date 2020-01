ഇ സഭയിൽ ചെറിയ ‘കൈപ്പിഴ’ ഗവർണർ കടലാസിലേക്കു മടങ്ങി

തിരുവനന്തപുരം ∙ നിയമസഭ ഡിജിറ്റലായെങ്കിലും ഗവർണർ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം വായിച്ചതു കടലാസിൽ നോക്കി. അംഗങ്ങൾ ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ പകർപ്പു കണ്ടതു പക്ഷേ, മുന്നിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീനിൽ. സ്പീക്കറുടെ വേദിയിലെ പോഡിയത്തിൽ ഗവർണർക്കു പ്രസംഗം നോക്കി വായിക്കാൻ ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീൻ ഒരുക്കിയിരുന്നെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാനായില്ല.

നയപ്രഖ്യാപനത്തിനു മുൻപ് ‘ഇ–നിയമസഭ’ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് തയാറാക്കിയ പ്രസംഗം എഴുതിയ കടലാസ് സ്ക്രീനിനു മുകളിലാണു വച്ചത്. ഇതു വായിക്കുന്നതിനിടെ ഗവർണറുടെ കൈ തട്ടി സ്ക്രീനിലെ വിൻഡോ മാറിപ്പോയി. എഡിസി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ല. തുടർന്നാണു നയപ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ അച്ചടിച്ച പകർപ്പ് ഗവർണർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇതു സ്ക്രീനിന്റെ മുകളിൽ വച്ചാണ് അദ്ദേഹം വായിച്ചത്. ഓരോ പേജും വായിച്ചപ്പോൾ തൊട്ടുമുൻപത്തെ പേജ് അംഗങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ദൃശ്യമായി.

‘ഇ–നിയമസഭ’ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടം കേരള നിയമസഭയിൽ നടപ്പിലാക്കിയതോടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍, മന്ത്രി ഇ.പി.ജയരാജന്‍ എന്നിവര്‍ കംപ്യൂട്ടറുകൾക്കു മുന്നിൽ.

മേശപ്പുറത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന 21.5 ഇഞ്ച് ടച്ച് സ്ക്രീനിനു പുറമേ സഭയ്ക്കു പുറത്തെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ഇന്നലെ ഐപാഡ് നൽകി. സ്പീക്കറുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം പല അംഗങ്ങളും ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു. പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ നിയമസഭയുടെ മീഡിയ ഗാലറിയിൽ 2 കൺട്രോൾ റൂം തുറന്നു.

ബജറ്റ് പ്രസംഗം മന്ത്രി അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യും

ബജറ്റ് പ്രസംഗം ഇനി ധനമന്ത്രി നേരിട്ടു സെർവറിലേക്ക് അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യും. മുൻപു നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി വഴി ടേബിൾ സെക്‌ഷനിലൂടെയാണു പ്രസംഗം സഭയിലെത്തിയിരുന്നത്. 'ഇ നിയമസഭ' വരുന്നതോടെ തോമസ് ഐസക്കിനു സ്വന്തം അക്കൗണ്ട് തുറന്നു ബജറ്റ് രേഖ അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം. പ്രസംഗം അവതരിപ്പിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അംഗങ്ങളുടെ സ്ക്രീനുകളിൽ ഇതു ദൃശ്യമാകും.

English summary: Due to technical issues; Kerala governor not use E-Assembly