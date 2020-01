രേഖാമൂലം അറിയിച്ച് ഗവർണർ; വായിക്കില്ല 18–ാം പാര

തിരുവനന്തപുരം ∙ നിയമസഭയിൽ ഇന്നു നടത്തുന്ന നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ വിമർശനമുള്ള 18-ാം പാരഗ്രാഫ് വായിക്കില്ലെന്നു ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചു. വിയോജിപ്പുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഗവർണർമാർ വായിക്കാതെ വിടുന്നതു പതിവാണെങ്കിലും മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാറില്ല.



ഭരണഘടനയും സുപ്രീം കോടതി വിധികളും ഉറപ്പു നൽകുന്ന വിവേചനാധികാരം ഉപയോഗിച്ച് വിവാദ ഖണ്ഡിക ഒഴിവാക്കുന്നുവെന്ന് കത്തിൽ ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കി. പാർലമെന്റ്് പാസാക്കിയ പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ വിമർശനം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നയമല്ല, കാഴ്ചപ്പാടാണെന്നു ഗവർണർ വാദിക്കുന്നു.

ഭരണഘടനയുടെ 176 (1) വകുപ്പുപ്രകാരം സർക്കാരിന്റെ നയവും പരിപാടികളുമാണു സഭയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത്. കാഴ്ചപ്പാട് വ്യക്തിപരമായതിനാൽ ഗവർണറുടെ വിവേചനാധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ഒഴിവാക്കാം. നയം, പരിപാടി, കാഴ്ചപ്പാട് എന്നീ വാക്കുകളുടെ അർഥവും അരുണാചൽപ്രദേശ് ഡപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിന്റെ വിവരങ്ങളും കത്തിലുണ്ട്.

എന്നാൽ, പൗരത്വ വിഷയത്തിലെ സമരപരിപാടികൾ പ്രധാനപ്പെട്ട നയപരിപാടികളിലൊന്നായിരുന്നതിനാൽ അതെങ്ങനെ വെറും കാഴ്ചപ്പാട് ആകുമെന്നാണു സർക്കാരിന്റെ മറുചോദ്യം. നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ നിന്നു ഗവർണർ വ്യതിചലിക്കില്ലെന്നാണു പ്രതീക്ഷയെന്നും ഓരോരുത്തർക്കും തങ്ങളുടേതായ ഭരണഘടനാ ബാധ്യതകളുണ്ടെന്നും സ്പീക്കർ പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.

രാവിലെ 8.50നു നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിലെത്തുന്ന ഗവർണർ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ സ്വീകരിക്കും. 9നു നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തോടെ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിനു തുടക്കമാകും. എല്ലാ രേഖകളും ഇലക്ട്രോണിക് രൂപത്തിൽ എംഎൽഎമാർക്കു ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ സമ്മേളനമാണിത്. വായിച്ചു കഴിയുന്ന ഓരോ പേജും‌ മേശപ്പുറത്തെ സ്ക്രീനിൽ കാണാം. പ്രസംഗം വായിക്കാൻ ഗവർണർക്ക് 21 ഇഞ്ച് ടച്ച് മോണിറ്ററുണ്ട്.

അനുരഞ്ജന സൂചന തന്നെ

നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ഗവർണർ വായിക്കാതെ വിട്ടാലും വായിച്ചതായേ കണക്കാക്കൂ. സഭാ രേഖകളിൽ മുഴുവൻ പ്രസംഗവും ഉൾപ്പെടുത്തും. ഗവർണർ അധികമായി എന്തെങ്കിലും പ്രസംഗിച്ചാൽ രേഖയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അതിനാൽ വായിക്കില്ലെന്ന് ഗവർണർ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചത് അനുരഞ്ജന നീക്കമായാണു സർക്കാർ കാണുന്നത്. സഭയിൽ ഗവർണർ സർക്കാരിനെ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചേക്കില്ല; ഗവർണർക്കെതിരെ ഭരണപക്ഷത്തുനിന്നു പ്രതിഷേധമുണ്ടാവില്ല.

അതേസമയം, ഗവർണറെ തിരിച്ചുവിളിക്കണമെന്ന പ്രമേയം ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കണമെന്ന നിലപാടിൽ പ്രതിപക്ഷം ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ബഹിഷ്്കരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലടക്കം നിലപാട് ഇന്നു രാവിലെ ചേരുന്ന യുഡിഎഫ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ തീരുമാനിക്കും.

മന്ത്രിമാർ എന്ത് പ്രസംഗിച്ചു ? വിവരങ്ങൾ തേടി രാജ്ഭവൻ

കൊച്ചി ∙ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ മന്ത്രിമാർ നടത്തിയ റിപ്പബ്ലിക് ദിന പ്രസംഗത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകണമെന്നു ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫിസർമാർക്കു രാജ്ഭവൻ നിർദേശം. പത്രവാർത്തകളുടെ സ്കാൻ ചെയ്ത കോപ്പി അയച്ചുകൊടുക്കാനാണു നിർദേശം. പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് പറയുംപോലെ ചെയ്യാമെന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ.

മന്ത്രിമാരുടെ റിപ്പബ്ലിക് ദിന, സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പ്രസംഗങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സാധാരണ തേടാറില്ലെന്നു സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ, റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷമടക്കമുള്ള വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു സമാഹരിക്കുകയാണു ലക്ഷ്യമെന്നു പതിവായി ചെയ്യുന്നതാണിതെന്നും രാജ്ഭവൻ വൃത്തങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു.

യുഡിഎഫ് പ്രമേയം അനുവദിക്കാവുന്നത്

ഗവർണറെ പിൻവലിക്കാനുള്ള യുഡിഎഫ് പ്രമേയം ചട്ടപ്രകാരം അനുവദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ചു റൂളിങ്ങുകളും കീഴ്‌വഴക്കങ്ങളുമുണ്ട്. സഭാനാഥനായ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞ ശേഷം തുടർനടപടി കാര്യോപദേശക സമിതി തീരുമാനിക്കും.

സ്പീക്കർ പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ

English summary: Will not read specific paragraphs in assembly; Governor officially inform to Kerala govt