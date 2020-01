ഗവർണർ ഓക്സ്ഫഡ് നിഘണ്ടുവെടുത്തപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി കേംബ്രിജിൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ ഓക്സ്ഫഡ് നിഘണ്ടുവിലെ അർഥം വിശദീകരിച്ചു സ്വന്തം നിലപാടു ന്യായീകരിച്ച ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മറുപടി നൽകിയതു കേംബ്രിജ് ‍നിഘണ്ടുവിലെ അർഥം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങളോടു വിയോജിച്ചും അനുകൂലിച്ചും ഇരുവരും തമ്മിൽ നടന്ന കത്തിടപാടുകളിലാണു രണ്ടു നിഘണ്ടുവിലെ അർഥം തലനാരിഴ കീറി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത്.



നയം, പരിപാടി, കാഴ്ചപ്പാട് എന്നീ വാക്കുകൾക്ക് ഓക്സ്ഫഡ് നിഘണ്ടുവിന്റെ 9–ാം എഡിഷനിൽ പറയുന്ന അർഥമാണു ഗവർണർ, മുഖ്യമന്ത്രിക്കയച്ച കത്തിൽ വിശദീകരിച്ചത്. പൗരത്വ നിയമത്തെക്കുറിച്ചു നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞതു തെറ്റെന്നു സ്ഥാപിക്കാനായിരുന്നു ഗവർണറുടെ ശ്രമം. നയത്തിനുപരി സർക്കാരിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് അദ്ദേഹം നിഘണ്ടുവിലെ അർഥം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സമർഥിച്ചത്. എന്നാൽ അതേ വാക്കുകൾക്കു കേംബ്രിജ് ‍നിഘണ്ടുവിൽ പറയുന്ന അർഥം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇതു സർക്കാരിന്റെ നയം തന്നെയാണെന്നു മറുപടിക്കത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും വാദിച്ചു.

പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ നിയമസഭ പ്രമേയം പാസാക്കിയതും മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനപ്രകാരം സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസിനു പോയതും സർക്കാരിന്റെ നയത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസിനു പോയ കാര്യം പിന്നീടു ഗവർണറെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അറിയിച്ച കാര്യവും കത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തന്നെ അറിയിക്കാതെ കേസിനു പോയതു പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘനമാണെന്നു ഗവർണർ നേരത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

18–ാം ഖണ്ഡികയുടെ പരിഭാഷയും പിഴച്ചു

തിരുവനന്തപുരം∙ ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിലെ വിവാദ ഭാഗമായ 18-ാം ഖണ്ഡികയുടെ മലയാള പരിഭാഷയിൽ പോലും ഗുരുതര പിഴവ്. ‘നമ്മുടെ പൗരത്വം ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായ മതനിരപേക്ഷതയുടെ ഓരോ അംശത്തിനും വിരുദ്ധമായതിനാൽ ഒരിക്കലും മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകാൻ കഴിയില്ല’ എന്നാണു പരിഭാഷ.

എന്നാൽ, ‘ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായ മതനിരപേക്ഷതയുടെ ഓരോ അംശത്തിനും എതിരാണു മതം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പൗരത്വം’ എന്നതാണു ശരിയായ പരിഭാഷ. തെറ്റായ വാചകഘടന മൂലം പൗരത്വം മതനിരപേക്ഷതയ്ക്കു വിരുദ്ധമാണെന്ന സന്ദേശമാണു മലയാള പരിഭാഷ നൽകുന്നത്.

English summary: Discussion on Kerala CM and Governor letter which sent each other